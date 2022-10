Nederlandse judoka's grijpen naast brons en sluiten WK af met twee medailles

De Nederlandse judoploeg is er niet in geslaagd een bronzen medaille te veroveren in de landenwedstrijd bij de WK in Tasjkent. De judoka's verloren donderdag met 4-2 van Israël.

Door onze sportredactie

Namens Nederland kwamen Frank de Wit (tot 90 kilogram), Guusje Steenhuis (boven 70 kilogram), Michael Korrel (boven 90 kilogram), Pleuni Cornelisse (tot 57 kilogram), Ivo Verhorstert (tot 73 kilogram) en Sanne Vermeer (tot 70 kilogram) in actie.

De Nederlandse afvaardiging ging goed van start. De Wit noteerde het eerste punt voor Nederland. Daarna werd de score verder uitgebreid door Korrel, maar Israël nam vervolgens een voorsprong: 3-2.

Vermeer was nog dicht bij het gelijkmakende punt voor Nederland, maar moest in de laatste partij geblesseerd opgeven. Daardoor ging het brons automatisch naar de concurrent.

Sanne van Dijke veroverde in Oezbekistan een van de twee Nederlandse medailles. Foto: AFP

Nederland eindigt WK met twee medailles

Goud of zilver zat er door een kansloze nederlaag in de kwartfinales sowieso niet meer in voor de Nederlandse ploeg. In de kwartfinale tegen Japan verloren Verhorstert, De Wit, Hilde Jager en Marit Kamps allemaal.

De Nederlandse afvaardiging in Oezbekistan sluit de WK af met twee medailles, één minder dan het vooraf gestelde doel van de judobond. Sanne van Dijke (tot 70 kilogram) en Korrel (tot 100 kilogram) werden beiden derde.

Woensdag was Roy Meyer wel nog dicht bij een derde Nederlandse medaille. In de klasse boven 100 kilogram verloor hij de strijd om het brons van de Zuid-Koreaan Kim Min-jong.

