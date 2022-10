Nederlandse judoka's gaan strijden om WK-brons in landenwedstrijd

De Nederlandse judoploeg strijdt donderdag om een bronzen medaille in de landenwedstrijd op de WK in Tasjkent. De judoka's leden een kansloze nederlaag tegen Japan, waardoor ze nog maximaal derde kunnen worden.

Na de 4-0-nederlaag staat de Nederlandse ploeg later op de dag in de herkansing tegenover Oekraïne. Bij een zege moet nogmaals worden gewonnen voor brons. In de tweede ronde had Nederland met 4-3 gewonnen van Kazachstan.