Nederlandse judoka's één zege verwijderd van WK-brons in teamwedstrijd

De Nederlandse judoploeg is nog één overwinning verwijderd van een bronzen medaille in de landenwedstrijd op de WK in Tasjkent. De judoka's wonnen donderdag in de herkansing overtuigend met 4-0 van Oekraïne.

Door onze sportredactie

De Nederlandse judoka's staan later op donderdag in de strijd om brons tegenover Israël.

Zilver of goud zit er door een kansloze nederlaag niet meer in. In de kwartfinale tegen Japan verloren Ivo Verhorstert (tot 73 kilogram), Hilde Jager (tot 70 kilogram), Frank de Wit (tot 90 kilogram) en Marit Kamps (boven 70 kilogram) allemaal.

De Nederlandse afvaardiging in Oezbekistan heeft tot nu toe twee medailles veroverd. Sanne van Dijke (tot 70 kilogram) en Michael Korrel (tot 100 kilogram) werden beiden derde.

Woensdag was Roy Meyer dicht bij een derde Nederlandse medaille. In de klasse boven 100 kilogram verloor hij de strijd om het brons.

Aanbevolen artikelen