Zeldzaam verlies op WK doet baansprinters pijn: 'Maar we worden er hard van'

Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg balen er flink van dat ze woensdag bij de WK baanwielrennen in Frankrijk naast het goud grepen op de teamsprint. Australië ging verrassend met de wereldtitel aan de haal.

Door onze sportredactie

In de afgelopen jaren waren de Nederlandse teamsprinters zeldzaam dominant. Ze werden onder meer vijf keer op rij wereldkampioen. De verwachting was dat een zesde titel zou volgen, maar dat gebeurde dus niet.

"Het is balen. We hebben vandaag laten zien wat erin zat. De ritten gingen steeds iets beter, maar dat gold voor Australië ook. We kwamen nog heel dichtbij, maar het zat er helaas niet in", zei Lavreysen tegen de NOS.

Het verschil met de Australiërs was slechts 0,043 seconden. Vooral Van den Berg trok zich de nederlaag aan: hij kampte in de afgelopen weken met rugproblemen en verscheen daardoor niet optimaal voorbereid aan de start.

"Het team is zo sterk als de zwakste schakel, en dat was ik nu", vertelde Van den Berg. "Ik moet gaan knokken en mezelf weer bewijzen. Er is een verklaring, maar ik hou niet van ditjes en datjes."

Nederland kwam vier honderdsten tekort voor het goud. Foto: ANP

'Heb genoten van het niveau'

Hoogland baalde er ook van dat een gouden medaille werd misgelopen. Toch kon hij ook de positieve kanten ervan inzien. "Ik was verbaasd dat ik ons land niet bovenaan zag staan. Helaas was het net niet. Het is alleen maar goed, daar worden we alleen maar hard van", zei hij.

"Uiteindelijk heb ik heel erg genoten van het niveau. Ik kreeg ontzettend kippenvel toen Australië de eerste kwalificatie reed. Eigenlijk kreeg ik toen pas zin om voor het goud te strijden."

Lavreysen en Hoogland waren bij de vijf wereldtitels steeds onderdeel van het team. Van den Berg was dat bij vier van de voorgaande vijf WK-edities. Achter Australië en Nederland pakte Groot-Brittannië het brons.

