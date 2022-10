Van der Duin verovert opnieuw zilver op scratch bij WK baanwielrennen

Delen via E-mail

Maike van der Duin heeft woensdag bij de WK baanwielrennen in Parijs zilver veroverd op het onderdeel scratch. Het is de tweede keer op rij dat ze het een-na-hoogste treetje van het podium mag betreden.

Net als vorig jaar moest de 21-jarige Van der Duin alleen buigen voor de Italiaanse Martina Fidanza, die zo haar tweede wereldtitel op rij veroverde. Het brons was voor de Britse Jessica Roberts.

Bij het onderdeel scratch moeten de vrouwen 10 kilometer afleggen. De winnaar is degene die na deze veertig ronden als eerste over de finish komt. Van der Duin ging de sprint vroeg aan, maar moest toestaan hoe de Italiaanse haar nog overvleugelde.

Eerder op de dag was Van der Duin al in actie gekomen op de ploegachtervolging. Samen met Daniek Hengeveld, Marit Raaijmakers en Mylene de Zoete noteerde ze de zesde tijd, waardoor brons op dit onderdeel donderdag het hoogst haalbare is.