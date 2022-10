Nederlandse baansprinters grijpen naast wereldtitel na vijfmaal goud op rij

De Nederlandse ploeg heeft zich woensdag op de WK baanwielrennen in Parijs verrassend tevreden moeten stellen met het zilver. Jeffrey Hoogland, Harrie Lavreysen en Roy van den Berg verloren in de finale van Australië. Eerder op de avond was er zilver voor Maike van der Duin op het onderdeel scratch.

Door onze sportredactie

De Nederlandse formatie is al jaren oppermachtig op de teamsprint, maar aan die hegemonie is dus een einde gekomen. Na vijf wereldtitels op rij was zilver in Parijs het hoogst haalbare. In de eindstrijd was de Australische formatie 0,043 seconden sneller. Het brons was voor de Britse ploeg.

Hoogland en Lavreysen waren bij alle vijf voorgaande wereldtitels van de partij. De eerste keer werden ze daarbij bijgestaan door Nils van 't Hoenderdaal. De laatste vier keer was Van den Berg de derde man. Hoogland, Lavreysen en Van den Berg werden vorig jaar in Tokio ook olympisch kampioen.

Bij het onderdeel teamsprint starten drie rijders voor een tijdrit over drie ronden. Per rondje valt er iemand af, waarna de tijd van de laatst overgebleven renner telt.

De teamsprintsters belandden naast het podium. Foto: ANP

Geen medaille voor teamsprintsters

De vrouwen grepen op de teamsprint naast de medailles. Het team, bestaande uit Kyra Lamberink, Shanne Braspennincx en Steffie van der Peet, kwam in de voorrondes tekort om zich te plaatsen voor de finale. De strijd om het brons was het hoogst haalbare.

In de troostfinale namen de Nederlandse vrouwen het op tegen Groot-Brittannië. Daarin waren Lamberink, Braspennincx en Van der Peet 0,008 seconden trager, waarmee ze op de vierde plek eindigden.

De Duitse vrouwen werden even later wereldkampioen in een nieuw wereldrecord: 45,967. Het zilver was voor de teamsprintsters uit China.

Maike van der Duin veroverde opnieuw zilver. Foto: ANP

Zilver Van der Duin op scratch

Van der Duin veroverde eerder op de avond voor de tweede keer op rij zilver op het onderdeel scratch. Net als vorig jaar moest de 21-jarige Nederlandse alleen buigen voor de Italiaanse Martina Fidanza, die zo haar tweede wereldtitel op rij veroverde. Het brons was voor de Britse Jessica Roberts.

Bij het onderdeel scratch moeten de vrouwen 10 kilometer afleggen. De winnaar is degene die na deze veertig ronden als eerste over de finish komt. Van der Duin ging de sprint vroeg aan, maar moest toestaan dat de Italiaanse haar nog overvleugelde.

Eerder op de dag was Van der Duin al in actie gekomen op de ploegachtervolging. Samen met Daniek Hengeveld, Marit Raaijmakers en Mylène de Zoete noteerde ze de zesde tijd, waardoor brons op dit onderdeel donderdag het hoogst haalbare is.

Het was woensdag de eerste dag van de WK baanwielrennen, dat nog tot en met zondag duurt.

Maike van der Duin pakte voor de tweede keer WK-brons. Foto: ANP

