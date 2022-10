Bol maakt ondanks topseizoen geen kans op titel Wereldatlete van het Jaar

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Femke Bol maakt ondanks haar sterke atletiekseizoen geen kans op de titel Wereldatlete van het Jaar. De naam van de 22-jarige Nederlandse ontbreekt woensdag tussen de tien genomineerden.

Bol pakte dit jaar WK-zilver op de 400 meter horden en werd Europees kampioene op de 400 meter, de 400 meter horden én de 4x400 meter estafette. Met haar drie Europese titels op één toernooi trad ze in de voetsporen van Fanny Blankers-Koen.

Sydney McLaughlin, de 23-jarige Amerikaanse concurrente van Bol op de 400 meter horden, kan wél Wereldatlete van het Jaar worden. Ze was Bol in juli op de WK in het Amerikaanse Eugene met groot verschil de baas en klokte een wereldrecord.