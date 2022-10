Meyer strijdt om brons op WK, Europees kampioen Spijkers strandt direct

Roy Meyer mag woensdag strijden om het brons op de WK judo in de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent. Regerend Europees kampioen Jur Spijkers en Marit Kamps grepen naast de medailles.

Door onze sportredactie

Meyer kwam in de halve eindstrijd van de klasse boven 100 kilogram tekort tegen Andy Granda uit Cuba. De 31-jarige Nederlander kreeg in de slotfase twee keer een waza-ari tegen.

Daardoor is Meyer, die op de WK's van 2019 en 2021 al brons pakte en dat eerder dit jaar ook op de EK deed, nog de enige Nederlander die individueel in de race is voor een medaille op het mondiale toernooi in Oezbekistan. Hij treft de Zuid-Koreaan Kim Min-jong in de strijd om het brons.

Spijkers strandde direct in dezelfde gewichtsklasse. De 25-jarige Nederlander moest zijn meerdere erkennen in de Japanner Tatsuru Saito, die in de golden score op ippon te sterk was. Beide judoka's hadden al twee straffen achter hun naam staan. Spijkers pakte in het voorjaar in Sofia goud op de EK. Hij gold als nummer vier van de wereld als een van de kanshebbers voor de wereldtitel.

De 21-jarige Kamps ging in de kwartfinales van de klasse tot 78 kilogram onderuit tegen Romaine Dicko uit Frankrijk. In de herkansing voor een plek in de volgende ronde was ook de Koreaanse Kim Ha-yun te sterk.

De Nederlandse afvaardiging in Oezbekistan heeft tot nu toe twee medailles veroverd. Sanne van Dijke (tot 70 kilogram) en Michael Korrel (tot 100 kilogram) werden beiden derde. Donderdag volgt de teamwedstrijd.

Jur Spijkers is de Europees kampioen in de klasse boven 100 kilogram. Foto: Getty Images

