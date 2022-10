Nederlandse motorcoureur Steeman (22) overlijdt aan gevolgen crash in Portugal

Motorcoureur Victor Steeman is enkele dagen na zijn crash tijdens een race in Portugal overleden. Dat meldt WorldSBK, de organisator van het WK superbike en de Supersport 300, de klasse waarin de 22-jarige Nederlander actief was.

Door onze sportredactie

Steeman lag sinds het ongeluk afgelopen zaterdagmiddag in kritieke toestand in een ziekenhuis. De coureur van MTM Kawasaki ging in de derde ronde onderuit. José Luís Perez González reed achter hem en kon hem niet meer ontwijken. Ook González kwam ten val, maar hij kwam er zonder verwondingen van af.

Steeman werd na het ongeluk meteen verzorgd langs de baan en daarna naar het ziekenhuis in Faro gebracht. Ondanks de inspanningen van de medische staf is Steeman bezweken aan zijn verwondingen, meldt WorldBSK. Hij had onder meer hoofdletsel opgelopen.

"Iets waar je altijd bang voor bent als ouder van een motorcoureur is nu gebeurd, onze Victor kon zijn laatste race niet winnen", liet de familie in een verklaring weten.

"Ondanks het ondraaglijke verlies en verdriet willen we met veel trots delen dat onze held door zijn heengaan in staat was om vijf andere mensen te redden door de donatie van zijn organen. We willen iedereen bedanken die met ons meegeleefd heeft in de afgelopen dagen, we zullen Victor enorm missen."

Victor Steeman overleed op 22-jarige leeftijd. Foto: Getty Images

