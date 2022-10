Broch ontbreekt in 'definitieve' EK-selectie handbalsters

Yvette Broch lijkt in november niet mee te doen aan het EK handbal in Noord-Macedonië. De Nederlandse behoort niet tot de definitieve selectie die bondscoach Per Johansson dinsdag heeft bekendgemaakt, al worden later nog vier speelsters aan die groep toegevoegd.

Door onze sportredactie

"De reden dat ik nu veertien speelsters heb geselecteerd, is voornamelijk dat er een aantal speelsters geblesseerd zijn. Zij zijn nog in de race voor de definitieve selectie. Ik wil geen geblesseerde speelsters op de shortlist zetten en ze mogelijk later weer van de lijst af moeten halen", zegt Johansson.

De 51-jarige Zweed sprak eind september nog zijn hoop uit dat Broch mee zou willen doen aan het EK. De cirkelspeelster zette in de zomer van 2018 een punt achter haar loopbaan, omdat ze mentaal en fysiek op was. In 2021 blies ze haar carrière nieuw leven in en keerde ze terug bij Oranje.

Broch leek dat jaar mee te gaan doen aan de Olympische Spelen in Tokio, maar ze wilde zich niet laten vaccineren tegen COVID-19 en besloot daarom in Nederland te blijven. Broch stelde zich eind vorig jaar ook niet beschikbaar voor het WK en kwam niet meer in actie voor Oranje.

Johansson kan op het EK al niet over vaste krachten als Tess Wester en Lois Abbingh beschikken. Wester is momenteel zwanger en Abbingh is kort geleden bevallen. Danick Snelder ontbreekt door een blessure. Estavana Polman maakt wel deel uit van de veertienkoppige selectie.

De Nederlandse handbalsters zitten op het EK (4-20 november) in een groep met Frankrijk, Noord-Macedonië en Roemenië en spelen alle duels in Skopje. De beste drie landen uit de poule plaatsen zich voor de hoofdronde. Nederland pakte in 2016 zilver op het EK en eindigde twee jaar later met brons.

EK-selectie handbalsters Debbie Bont, Rinka Duijndam, Kelly Dulfer, Merel Freriks, Laura van der Heijden, Yara ten Holte, Angela Malestein, Kim Molenaar, Estavana Polman, Inger Smits, Zoë Sprengers, Maxime Struijs, Nikita van der Vliet en Bo van Wetering.

