Regerend Europees kampioen Korrel verovert brons op WK judo

Michael Korrel heeft dinsdagmiddag brons gewonnen op de WK judo in Tasjkent. De regerend Europees kampioen in de klasse tot 100 kilogram won in de strijd om de derde plaats overtuigend van de Georgiër Ilia Sulamanidze.

Door onze sportredactie

In de slotfase van de wedstrijd noteerde Korrel een waza-ari, waarmee hij een bronzen plak veiligstelde. In het restant van de partij kwam hij niet meer in de problemen.

De 28-jarige Korrel veroverde in Oezbekistan de tweede bronzen WK-medaille uit zijn carrière. In 2019 won de judoka uit Vianen op het WK in Tokio ook brons. Korrel veroverde in mei dit jaar het EK-goud in Sofia.

De winnaar van het brons had op de WK in de eerste ronde een bye en in de tweede ronde versloeg hij met een waza-ari Aaron Fara uit Oostenrijk. Vervolgens rekende hij eveneens op waza-ari af met de Braziliaan Rafael Buzacarini. In de kwartfinales was hij op ippon te sterk voor de Belg Toma Nikiforov, de Europees kampioen van 2021.

Korrel had het in de halve eindstrijd moeilijk met de 22-jarige Muzaffarbek Turoboyev, die bijna een kop groter is. Korrel werd al snel op zijn zij gegooid, waarmee de Oezbeek een waza-ari scoorde. Met nog zo'n vijftig seconden op de klok belandde Korrel op zijn rug: ippon en einde partij.

Nederland nu op twee medailles

Sanne van Dijke bezorgde de Nederlandse judoploeg maandag de eerste medaille op de WK in Tasjkent door brons te pakken in de klasse tot 70 kilogram, waarmee de teller voor Nederland nu op twee staat. De Nederlandse judobond zet in op drie medailles in de hoofdstad van Oezbekistan.

Woensdag komen Marit Kamps (+78 kilogram), Jur Spijkers en Roy Meyer (+100 kilogram) nog in actie. Op donderdag sluiten de Nederlanders het toernooi af met een teamwedstrijd.

Aanbevolen artikelen