Hari vraagt GLORY om bedenktijd over toekomst: 'We hopen dat hij doorgaat'

Het is geen uitgemaakte zaak dat Badr Hari stopt als kickbokser. De Marokkaanse Amsterdammer heeft bij GLORY aangegeven dat hij de komende tijd gaat nadenken over wat hij wil.

De 37-jarige Hari leed zaterdag tegen Alistair Overeem zijn zevende nederlaag op rij. Na afloop van het gevecht vertelde Hari het publiek in het GelreDome dat hij serieus overweegt te stoppen en waarschijnlijk niet meer terugkeert. GLORY was daar niet van op de hoogte.

"Ik heb hem zondagochtend gesproken. Hij wil wat bedenktijd en dat is prima. Er zijn heel veel topatleten die na zo'n periode sterker terugkomen. We respecteren zijn keuzes en hopen dat hij doorgaat", zegt GLORY-topman Scott Rudmann dinsdag tegen NU.nl.

"Dat hij erover nadenkt om te stoppen, kwam gezien zijn recente verliespartijen niet als een verrassing. In de meeste van die gevechten verloor hij door een slecht game plan of kleine foutjes. Dus ik begrijp zijn frustratie."

Volgens Rudmann is het contractueel gezien geen probleem als Hari een tijdje niet in actie komt, ook al tekende hij in januari van dit jaar nog een nieuwe, meerjarige verbintenis bij GLORY.

"Het is misschien een misverstand dat GLORY vechters kan verplichten om de ring in te stappen. Ze doen het geheel vrijwillig", zegt Rudmann. Hij voegt daaraan toe dat er 'slechts' een sanctie volgt als een vechter weigert in actie te komen op het moment dat hij al aan een tegenstander is gekoppeld.