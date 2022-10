Korrel verliest in halve finales WK judo en kan maximaal brons pakken

Michael Korrel heeft dinsdag in de halve finales van het WK judo verloren. De regerend Europees kampioen in de klasse tot 100 kilogram kan nu maximaal brons pakken. Guusje Steenhuis, Natascha Ausma en Simeon Catharina slaagden er niet in het finaleblok te halen in de Oezbeekse hoofdstad.

Door onze sportredactie

De 28-jarige Korrel, die in mei EK-goud pakte in Sofia, verloor van de Oezbeek Muzaffarbek Turoboyev. De judoka uit Vianen had het moeilijk met de zes jaar jongere Oezbeek, die bijna een kop groter is. De Nederlander werd al snel op zijn zij gegooid, waarmee Turoboyev een waza-ari scoorde. Met nog zo'n 50 seconden op de klok belandde Korrel op zijn rug: ippon en einde partij.



Korrel strijdt in de finaleronde, die om 14.00 uur begint, tegen Ilia Sulamanidze uit Georgië. Bij winst is de tweede Nederlandse medaille dit WK een feit.

Sanne van Dijke bezorgde de Nederlandse judoploeg maandag de eerste medaille in Tasjkent door brons te pakken in de klasse tot 70 kilogram.

Korrel had een bye in de eerste ronde en in de tweede ronde versloeg hij met een waza-ari Aaron Fara uit Oostenrijk. Vervolgens rekende hij eveneens op waza-ari af met de Braziliaan Rafael Buzacarini. En in de kwartfinales was hij op ippon te sterk voor de Belg Toma Nikiforov, de Europees kampioen van 2021.

Korrel kon zo de eerste Nederlandse wereldkampioen worden sinds Noël van 't End in de klasse tot 90 kilogram in 2019. Maar door zijn verlies tegen Turoboyev is dat niet meer mogelijk.

Catharina, de andere Nederlander in de klasse tot 100 kilogram, werd dinsdag in de eerste ronde uitgeschakeld door de Japanner Kentaro Iida.

Nederlandse vrouwen uitgeschakeld

Bij de vrouwen kende Steenhuis in de eerste ronde van de klasse tot 78 kilogram een bye. De 29-jarige Nederlandse won in de tweede ronde met een ippon van Jovana Pekovic uit Montenegro, maar daarna ging het mis.

Steenhuis leek in de derde ronde tegen de Italiaanse Giorgia Stangherlin met een waza-ari af te stevenen op een de kwartfinaleplek. In de laatste seconden van de partij belandde ze alsnog op haar rug en was het ippon.

Ausma, die in de eerste ronde een bye had, werd in de tweede ronde van dezelfde klasse verslagen door voormalig wereldkampioen Anna-Maria Wagner uit Duitsland.

