W Series schrapt rest van seizoen wegens geldproblemen, Visser opnieuw tweede

De laatste drie races in de W Series gaan dit jaar niet door. Door geldproblemen kunnen de wedstrijden in het Amerikaanse Austin en de races in Mexico-Stad niet worden verreden. Dat betekent dat Beitske Visser als tweede is geëindigd in het kampioenschap, achter de Britse kampioene Jamie Chadwick.

Door onze sportredactie

De W Series heeft het pijnlijke besluit maandag genomen in de hoop dat het kampioenschap volgend jaar een doorstart kan maken. De raceklasse kwam in de problemen doordat een cruciale investeerder niet aan de financiële voorwaarden kon voldoen.

Het is het derde seizoen op rij dat de 24-jarige Chadwick, die ontwikkelingscoureur is bij het Formule 1-team van Williams, de titel pakt in de raceklasse voor vrouwen. Sinds de oprichting van de raceklasse in 2019 heeft zij alle kampioenschappen gewonnen. In 2020 werd het seizoen geschrapt wegens de coronapandemie.

Visser, die vijftig punten minder dan Chadwick scoort (143 om 93 punten) evenaart met de tweede plek haar beste eindklassering in de W Series. De 27-jarige coureur uit Friesland eindigde in 2019 ook als tweede en moest vorig jaar genoegen nemen met de achtste plek. De negentienjarige Emely de Heus eindigt in haar debuutseizoen op de zestiende positie.

De W Series maakt sinds vorig jaar deel uit van het voorprogramma van de Formule 1 en is bedoeld om vrouwelijke coureurs op weg te helpen naar een succesvolle autosportloopbaan. Het is sinds de oprichting echter nog niet gebeurd dat rijders zijn doorgestroomd naar een rol als racecoureur in de Formule 3, de Formule 2 of de Formule 1.

Beitske Visser eindigt dit jaar als tweede in het eindklassement van de W Series. Foto: Getty Images

