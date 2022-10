Judoka Van Dijke is ondanks gouden ambitie 'heel erg blij' met WK-brons

Judoka Sanne van Dijke reisde naar de wereldkampioenschappen in het Oezbeekse Tashkent af met goud als enige doel, maar het werd maandag brons in de klasse tot 70 kilogram. Desondanks is de Nederlandse trots op haar medaille.

Door onze sportredactie

"Ik kan me voorstellen dat de mensen nu denken dat ik gruwelijk baal", zei de 27-jarige Van Dijke vanuit Oezbekistan in gesprek met persbureau ANP. "Maar dat is niet zo. Het is heel lastig om op de WK een medaille te halen. Deze kwam me zeker niet aanwaaien."

Van Dijke verloor in de kwartfinales van de Kroatische Lara Cvjetko, waarmee ze haar kansen op goud verspeelde. "Het was gewoon een lastige partij. Ik had wat moeite met haar aanpak en uiteindelijk kreeg ik een score tegen. Daar kon ik niet meer van terugkomen", analyseerde ze.

"Na zo'n teleurstelling kun je twee dingen doen", vervolgde Van Dijke. "Ik heb ervoor gekozen de knop om te zetten en er alles aan te gaan doen om via de herkansing nog brons te winnen. Ik ben blij dat me dat is gelukt."

De medaillewinnaars op het podium in Tasjkent. Foto: AFP

'Uiteraard had ik liever op een andere manier gewonnen'

In de strijd om de derde plaats moest haar Japanse tegenstander Shiho Tanaka geblesseerd afhaken. "Uiteraard had ik liever op een andere manier gewonnen", zei Van Dijke, die haar opponent van de tatami droeg en daarvoor een staande ovatie kreeg.

"Natuurlijk had ik liever een medaille van een andere kleur aan deze WK overgehouden. Maar ik ben nu ook heel blij met brons", vervolgde Van Dijke, die Nederland de eerste medaille van het toernooi bezorgde. De WK duren tot en met donderdag.

Vorig jaar zorgde Van Dijke op de Olympische Spelen in Tokio voor de enige Nederlandse judomedaille, ook brons van kleur. Eerder werd de Brabantse al eens de derde op de WK en behaalde ze twee keer de Europese titel.

