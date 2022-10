Judoka Van Dijke pakt brons op WK, oud-wereldkampioen Van 't End stelt teleur

Sanne van Dijke heeft maandag brons veroverd bij de WK judo in Oezbekistan in de klasse tot 70 kilogram. De Brabantse won de strijd om de derde plaats dankzij een opgave van de Japanse Shiho Tanaka. Oud-wereldkampioen Noël van 't End strandde al in de derde ronde van de klasse tot 90 kilogram.

Door onze sportredactie

Anderhalve minuut voor het einde moest Tanaka met een beenblessure opgeven in de strijd om brons met Van Dijke. De Japanse kon zich amper meer bewegen en werd vervolgens door de Nederlandse van de mat gedragen. Het is de eerste Nederlandse plak op het WK in Oezbekistan.

Voor Van Dijke is het haar tweede bronzen medaille ooit op een WK. Vorig jaar werd ze ook derde bij de wereldkampioenschappen in Hongarije. Amper twee maanden daarna pakte de Brabantse brons bij de Olympische Spelen in Tokio. Eerder dit jaar veroverde Van Dijke EK-zilver.

Van Dijke was goed aan haar toernooi begonnen door achtereenvolgens de Britse Katie-Jemima Yeats-Brown en de Israëlische Maya Goshen te verslaan. De nummer twee van de wereld in de klasse tot 70 kilogram ging daarna op waza-ari ten onder tegen de Kroatische Lara Cvjetko, waardoor ze alleen nog brons kon winnen.

In de herkansingen rekende Van Dijke in een loodzware partij van in totaal acht minuten af met de Oostenrijkse Michaela Polleres. Vervolgens restte de strijd om brons met Tanaka, de nummer 21 van de wereld.

Hilde Jager verloor op de WK in dezelfde klasse van de Kroatische Barbara Matic, de nummer één van de wereld. Ze ging pas in de golden score onderuit in de tweederondepartij. Jager won in de eerste ronde wel van de Zweedse Anna Bernholm.

Noël van 't End verloor al in de derde ronde. Foto: Getty Images

Van 't End verliest op straffen in golden score

In de klasse tot 90 kilogram stelde Van 't End teleur met een nederlaag in de derde ronde. De 31-jarige Houtenaar had in de reguliere tijd al twee straffen gekregen tegen de Bulgaar Ivaylo Ivanov. Na dik twee minuten in de golden score kreeg hij opnieuw een shido (strafpunt), waardoor Ivanov reglementair won.

De vroege nederlaag is een domper voor Van 't End, die in 2019 bij de WK in Tokio nog wereldkampioen werd. Dat was de eerste Nederlandse wereldtitel sinds 2009. Marhinde Verkerk was in dat jaar de beste.

De wedstrijd tegen Ivanov was zijn tweede optreden in Oezbekistan. Van 't End kreeg een bye voor de eerste ronde en won in de tweede ronde van de Portugees Anri Egutidze.

Jesper Smink ging in de tweede ronde onderuit tegen de Duitser Eduard Trippel. Hij was in zijn openingspartij nog te sterk voor de Zuid-Afrikaan Thomas-Laszlo Breytenbach. De Nederlandse ploeg heeft nog geen medaille veroverd op de WK, die nog tot en met donderdag duurt.

