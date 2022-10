Volleybalsters ook in laatste duel op WK in eigen land hard onderuit

De Nederlandse volleybalsters hebben ook hun afsluitende duel op het WK in eigen land verloren. De al uitgeschakelde ploeg van bondscoach Avital Selinger ging in drie sets onderuit tegen Japan.

Voor de start van het duel met Japan had Nederland al geen zicht meer op een plek bij de laatste acht. Daarvoor moest de ploeg van Selinger in de tweede groepsfase bij de laatste vier eindigen, maar Nederland werd zesde.

Italië, Brazilië, Japan en China zijn wél door in de poule van Nederland. In de andere poule voegden titelverdediger Servië, olympisch kampioen Amerika, Turkije en Polen zich bij de laatste acht.

Het WK in Nederland duurt tot en met 15 oktober en gaat nu verder met de kwartfinales. Twee kwartfinales worden in het Apeldoornse Omnisport afgewerkt. De andere twee wedstrijden vinden plaats in het Poolse Gliwice. Vanaf de halve finales wordt alles in Apeldoorn gespeeld.