Nederlandse judoka's ook op vierde dag van WK buiten de medailles

Voor de Nederlandse judoka's heeft ook de vierde dag van de WK in Tasjkent geen medaille opgeleverd. Frank de Wit en Sanne Vermeer, die vorig jaar bij de WK in Boedapest beiden brons pakten, werden vroeg uitgeschakeld. Ook Geke van den Berg slaagde er niet om het finaleblok te bereiken.

De Wit moest het in de tweede ronde van de klasse tot 81 kilogram afleggen tegen Vedat Albayrak uit Turkije. De 26-jarige Noord-Hollander liep al in zijn eerste partij, tegen een judoka uit Kazachstan, een wond in zijn gezicht op.