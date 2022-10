Van Gerwen blaakt van vertrouwen: 'Als Michael er is, is iedereen bang'

Michael van Gerwen kijkt met zeer veel voldoening terug op zijn overwinning op Peter Wright in de halve finale van de World Grand Prix. De 33-jarige Brabander toonde zich zaterdag met liefst 4-0 te sterk voor de wereldkampioen, die eerder deze week nog liet weten dat Van Gerwen "matig" presteert.

Door onze sportredactie

"Ik verwachtte wel te winnen, zeker gezien het niveau dat ik in de eerdere wedstrijden dit toernooi haalde", meldde Van Gerwen na afloop in gesprek met de officiële PDC-site.

"Hij speelde niet zo goed, ik weet niet precies wat er met hem aan de hand was. Maar dan nog moet je ervan profiteren. Het scheelde dat ik al snel goed in de wedstrijd zat, dat gaf me vertrouwen."

Van Gerwen won eerder in 2022 al de Premier League en de World Matchplay, waarmee hij afrekende met enkele moeizame jaren.

"Ik hoef mezelf niet te verdedigen. Iedereen weet waartoe ik in staat ben. Als Michael er is, is iedereen bang. Ik won de Premier League en de World Matchplay, hoewel ik toen niet mijn topniveau haalde. Nu heb ik degelijk gespeeld en ben ik echt tevreden."

Van Gerwen stuit in finale op Aspinall

De zege op Wright smaakt waarschijnlijk extra zoet voor Van Gerwen, omdat de Schot eerder deze week had laten optekenen dat de Nederlander de laatste tijd "matig" presteert.

De andere toppers zijn in de ogen van Wright juist beter gaan gooien, waardoor de verschillen kleiner zijn geworden in vergelijking met de periode waarin Van Gerwen de ene na de andere prijs in de wacht sleepte, zo'n vier jaar geleden.

Van Gerwen stuit zondag in de finale van de World Grand Prix op Nathan Aspinall, die in de halve finale met 4-2 won van Gerwyn Price. Degene die als eerste vijf sets wint, schrijft het toernooi op zijn naam. De eindstrijd begint om 20.30 uur Nederlandse tijd.

Aanbevolen artikelen