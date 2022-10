Verhoeven en Overeem kunnen begrijpen dat 'legende' Hari overweegt te stoppen

Rico Verhoeven en Alistair Overeem begrijpen de twijfels van Badr Hari over zijn toekomst als kickbokser. De twee zijn vol lof over wat het 37-jarige vechtsporticoon tijdens zijn loopbaan gepresteerd heeft.

Door Jeroen van der Zanden

Hari pakte zaterdag in het GelreDome de microfoon nadat hij een nederlaag had geleden tegen Overeem - zijn zevende op rij - en vertelde het publiek dat hij overweegt om een punt achter zijn loopbaan te zetten.

"Ik kan het wel begrijpen, want het is een emotioneel moment na een wedstrijd waarin hij zo dicht bij de winst was en het toch door zijn vingers liet glippen", zei Verhoeven, zelf als analyticus aanwezig in Arnhem, over het moment waarop Hari zijn twijfels deelde.

Na een imposante kickbokscarrière gaat het de laatste jaren minder met Hari. Hij boekte in 2015 zijn laatste overwinning en bleef sindsdien in zeven gevechten zonder zege. Hij moest onder meer twee keer opgeven tegen Verhoeven.

"Hij heeft veel blessures gehad en noem maar op", aldus Verhoeven. "Hij moet het nu even laten bezinken. Hij mag in ieder geval supertrots zijn op zijn prestaties. Hij is echt een legende."

2:18 Afspelen knop Afscheid Hari zat eraan te komen: 'Oude explosiviteit is er niet meer'

Overeem: 'Hari heeft al zeven jaar drama'

Overeem, die Hari in de derde ronde van hun gevecht tot tweemaal naar de grond sloeg, noemde de Marokkaanse Amsterdammer afgelopen week al een "gewond dier", vanwege diens recente mindere prestaties. Wel is hij nog van plan om met Hari te gaan praten.

"Hij heeft nu eigenlijk al zeven jaar drama, dus ik kan goed begrijpen dat hij in een lastig parket zit. Ik ga nog even met hem zitten, even een koffietje doen en relaxen. Hij is mij, in een ander jasje", vertelde Overeem in Arnhem.

"Hij is een zeer getalenteerde vechter. Je wilt plezier hebben in wat je doet. Het kan zijn dat je het op een gegeven moment niet meer ziet. Zeven jaar geleden zag je bij zijn laatste overwinning al een beetje de scheurtjes."

Ondanks die "scheurtjes" merkte de 42-jarige Overeem zaterdag dat Hari nog altijd kwaliteit heeft. "Hij heeft een zeer hoog vecht-IQ. Badr heeft altijd een plan en is heel goed getraind."

Hari gaat al ruim twintig jaar mee in het kickboksen en kan indrukwekkende statistieken overleggen. Van zijn 125 partijen won hij er 106, waarvan 92 op knock-out.

2:00 Afspelen knop Verhoeven genoot van onderonsje met Hari: 'Hij zei dat het mijn tijd is'

Aanbevolen artikelen