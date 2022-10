Ruziënde Verhoeven en Overeem kunnen niet wachten om met elkaar te vechten

Niets lijkt een confrontatie tussen Rico Verhoeven en Alistair Overeem in het voorjaar van 2023 bij GLORY nog in de weg te staan. Beide vechters zinspelen op een onderling gevecht en gooien nu al met modder.

Door Jeroen van der Zanden

Overeem was zaterdag in het GelreDome te sterk voor Badr Hari en herhaalde direct daarna zijn wens om Verhoeven te treffen. Verhoeven - in Arnhem aanwezig als analyticus - betrad daarop de ring, waarna een potje bekvechten volgde.

Volgens Overeem heeft Verhoeven geen recht meer op zijn zwaargewichttitel nu hij een jaar lang niet meer in actie is gekomen bij GLORY. Hij vindt het raar dat de kampioen eind deze maand wél op het door zichzelf georganiseerde evenement Hit It vecht.

Verhoeven vindt dat allemaal onzin. Na het gevecht tussen Overeem en Hari was hij niet te beroerd om bij de media aan te schuiven en te vertellen dat hij Overeem totaal niet vreest als het op een confrontatie aankomt.

"Het wordt een slachtpartij", voorspelde hij. "Vanavond lag het tempo niet heel erg hoog. Alistair begon al een beetje te puffen en zo. Moet je nagaan als het tempo hoger ligt. En dan zijn er ook nog meer rondes. Dan is het al eerder beslist."

Overeem riep direct na zijn zege dat hij vindt dat hij nu de kampioen is, uiteraard tot onbegrip van Verhoeven. "Op deze manier ben je geen kampioen en ben je zeker niet kampioenswaardig. Vandaag heeft hij het niet laten zien. Dit was voor mij niet indrukwekkend. Ik ga hem alle hoeken van de ring laten zien."

2:18 Afspelen knop Afscheid Hari zat eraan te komen: 'Oude explosiviteit is er niet meer'

Overeem: 'Verhoeven is een beetje geprikkeld'

Iets later op de avond schoof de 42-jarige Overeem ook aan bij de pers. Niet alleen om zijn verhaal te doen over zijn spraakmakende overwinning op Hari, maar ook om het nog maar eens over Verhoeven te hebben.

"Hij zocht een beetje ruzie en is een beetje geprikkeld. Ik vind het vreemd dat hij deze maand een eigen promotie-evenement gaat doen. Ik heb tien jaar in Amerika gevochten en daar is zoiets onmogelijk", vertelde hij.

"Ik vind het een blunder van GLORY. Het kán eigenlijk gewoon niet. Hij verdedigt zijn titel dit jaar niet, dus die is eigenlijk vacant. Dat hij geblesseerd is aan zijn oog, is onzin. Hoe kan dat als hij deze maand wel op zijn eigen evenement staat? Deze zaak stinkt een beetje."

Overeem gaf wel toe dat zijn niveau nog wat omhoog moet tegen Verhoeven. "Het kan altijd beter, maar tegen Rico gaan we op dezelfde voet verder. In mijn hoofd heb ik hem al verslagen."

Hoewel een confrontatie tussen Verhoeven en Overeem volgend jaar voor de hand lijkt te liggen, moet GLORY de partij nog bevestigen.

2:00 Afspelen knop Verhoeven genoot van onderonsje met Hari: 'Hij zei dat het mijn tijd is'

