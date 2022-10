Hari over voornemen om te stoppen: 'Ik heb weinig meer te bewijzen'

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Badr Hari denkt eraan te stoppen als kickbokser. De Marokkaanse Amsterdammer verloor zaterdag bij het GLORY-evenement Collision 4 in Stadion GelreDome van Alistair Overeem en dat was waarschijnlijk zijn laatste gevecht.

"Ik denk eraan te stoppen", zei de 37-jarige Hari in de ring, kort na het einde van het gevecht tegen Overeem. "Ik heb tegenover de beste vechters gestaan en heb weinig meer te bewijzen."

Hari hield nog wel een kleine slag om de arm, maar het lijkt erop dat zijn carrière voorbij is. De kickbokser behoorde jarenlang tot de besten en vocht de laatste jaren in grote partijen tegen onder andere Rico Verhoeven en zaterdag dus tegen Overeem.

"Als ik jullie niet meer zie, bedankt voor alles", zei Hari na zijn verlies tegen Overeem tegen de toeschouwers in de GelreDome. Hij werd tijdens zijn partij gesteund door vele fans in het stadion in Arnhem.