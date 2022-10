Hari over voornemen om te stoppen als kickbokser: 'Heb weinig meer te bewijzen'

Badr Hari denkt eraan te stoppen als kickbokser. De Marokkaanse Amsterdammer verloor zaterdag bij het GLORY-evenement Collision 4 in Stadion GelreDome van Alistair Overeem en dat was waarschijnlijk zijn laatste gevecht.

"Ik denk eraan te stoppen", zei de 37-jarige Hari in de ring, kort na het einde van het gevecht tegen Overeem. "Ik heb tegenover de beste vechters gestaan en heb weinig meer te bewijzen."

Hari hield nog wel een kleine slag om de arm, maar het lijkt erop dat zijn carrière voorbij is. De kickbokser behoorde jarenlang tot de besten en vocht de laatste jaren in grote partijen tegen onder andere Rico Verhoeven en zaterdag dus tegen Overeem.

Zijn laatste overwinning dateert van 2015, toen hij Ismael Londt versloeg. Tegen Overeem kwam hij voor de zevende keer op rij niet tot winst. Desondanks kan Hari imponerende statistieken overleggen. Van zijn 125 partijen won hij er 106, waarvan 92 op knock-out.

"Als ik jullie niet meer zie, bedankt voor alles", zei Hari na zijn verlies tegen Overeem tegen de toeschouwers in de GelreDome. Hij werd tijdens zijn partij gesteund door vele fans in het stadion in Arnhem.

Hari ging tweemaal neer in derde ronde

Hari behoort al jaren tot de absolute top in het kickboksen. In zijn mogelijk laatste partij tegen de 42-jarige Overeem begon hij nog sterk, zonder zijn tegenstander écht in de problemen te brengen.

Hari won de eerste en tweede ronde, maar moest in de tweede ronde wel al een flinke stoot op zijn kin incasseren. In de derde en laatste ronde ging hij tweemaal neer. Hari kon de partij wel afmaken, waarna de jury Overeem uitriep tot winnaar.

Overeem was jarenlang succesvol in de MMA, waarin technieken van verschillende vechtsporten worden gecombineerd. Nu heeft hij dus ook succes bij GLORY. Vermoedelijk is Verhoeven zijn volgende tegenstander.

