Motorcoureur Steeman in kritieke toestand in ziekenhuis na crash in Portugal

Motorcoureur Victor Steeman ligt in kritieke toestand in een ziekenhuis in het Portugese Faro. De 22-jarige Nederlander van MTM Kawasaki crashte zaterdagmiddag hard in een race in de klasse Supersport 300.

Door onze sportredactie

Steeman werd na de crash op het Autódromo Internacional do Algarve per helikopter overgebracht naar het ziekenhuis. Hij heeft ernstig hoofdletsel. Steeman is inmiddels geopereerd en de toestand is nog altijd kritiek.

Steeman ging zaterdagmiddag in de derde ronde onderuit. José Luís Perez González reed achter hem en kon hem niet meer ontwijken. Ook González kwam ten val, maar hij kwam er zonder verwondingen van af.

Het was meteen duidelijk dat de situatie van Steeman ernstig was. De race in de Supersport 300, een opstartklasse binnen de motorsport, lag lange tijd stil.

Foto: Getty Images

Aanbevolen artikelen