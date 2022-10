Badr Hari verliest ook van Overeem en overweegt te stoppen als kickbokser

Badr Hari heeft zaterdagavond voor de zevende keer op rij een nederlaag geleden en overweegt te stoppen als kickbokser. Het 37-jarige kickboksicoon moest bij het GLORY-evenement Collision 4 in Stadion GelreDome in Arnhem zijn meerdere erkennen in Alistair Overeem.

Door onze sportredactie

In de eerste twee rondes had Hari nog de overhand, al kreeg hij in de tweede ronde al een harde stoot op zijn kin. In de derde ronde ging het mis. Hij kreeg acht tellen nadat hij flink werd geraakt door Overeem.

Daarna was Hari niet meer bij machte om de partij in zijn voordeel te doen kantelen. De Marokkaan kreeg nogmaals acht tellen, stond te wankelen op zijn benen en zag de jury Overeem unaniem tot winnaar uit te roepen.

Na zijn nederlaag tegen Overeem pakte Hari de microfoon en vertelde hij het publiek in Arnhem dat hij erover nadenkt om na een imposante loopbaan van ruim twintig jaar te stoppen.

Hari is een van de legendes in het kickboksen, maar heeft imiddels al zeven partijen verloren. Sinds 2015 bleef hij zonder overwinning tegen Rico Verhoeven (tweemaal), Hesdy Gerges, Benjamin Adegbuyi en Arkadiusz Wrzosek (tweemaal) en dus Overeem.

Het was na 2008 en 2009 de derde keer dat Hari en Overeem tegenover elkaar stonden. Destijds wonnen de iconen in de K-1 (de voorloper van GLORY) beide één keer op spectaculaire wijze.

In de derde ronde ging het mis voor Badr Hari. Hij kreeg tweemaal acht tellen. Foto: ANP

Overeem wil nu gevecht met Verhoeven

Voor de 42-jarige Overeem betekent zijn overwinning een succesvolle rentree als kickbokser. Hij maakte in de afgelopen jaren naam als MMA-vechter in de UFC. Zijn laatste kickbokspartij dateerde van eind 2010.

In de aanloop naar zijn gevecht met Hari liet Overeem al weten dat hij het bij een overwinning graag wil opnemen tegen Verhoeven. Verhoeven heeft de zwaargewichttitel al bijna tien jaar in bezit.

Na zijn zege op Hari herhaalde Overeem die wens. Hij zei - net als vrijdag - dat hij vindt dat hij nu de kampioen is, omdat Verhoeven dit jaar niet heeft gevochten. Verhoeven, in het GelreDome aanwezig als analyticus, betrad daarop de ring om een verbale strijd aan te gaan met Overeem.

Verhoeven komt naar verwachting in het voorjaar van 2023 weer in actie namens GLORY. Het is nog niet bekend wie dan zijn tegenstander zal zijn.

