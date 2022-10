Nederlander Rigters boekt in Arnhem vierde zege in vijf GLORY-gevechten

Levi Rigters heeft zaterdagavond zijn vierde overwinning in vijf partijen geboekt bij GLORY. De 27-jarige Nederlandse kickbokser was in het GelreDome in Arnhem op punten te sterk voor Tariq Osaro.

Door onze sportredactie

In de openingsronde had Rigters het moeilijk met Osaro, die in Nederland is geboren en opgegroeid, maar voor Nigeria uitkomt. In de daaropvolgende twee rondes was Rigters volgens de jury de betere. "Maar ik was niet goed", zei hij direct na zijn partij.

Rigters vecht pas sinds eind 2020 onder de vlag van GLORY. Hij won drie partijen op knock-out. Hij bezet achter Rico Verhoeven, Antonio Plazibat en Jamal Ben Saddik de vierde plek op de zwaargewichtranglijst.

In de kickbokswereld wordt Rigters wegens zijn potentie als mogelijke opvolger van Verhoeven gezien, die de kampioensgordel al bijna tien jaar in bezit heeft. Het is Rigters' doel om vóór zijn 29e verjaardag de zwaargewichttitel in bezit te hebben. Zijn overwinning op Osaro brengt hem daar hoe dan ook dichterbij. Het is nog niet bekend wie zijn volgende tegenstander is.

Eerder dit jaar zou Rigters in het Belgische Hasselt tegenover Ben Saddik staan. Die partij kon toen op het laatste moment niet doorgaan, nadat tijdens de partij tussen Badr Hari en Arkadiusz Wrzosek rellen waren uitgebroken op de tribune.

Later op vrijdag staan onder anderen Badr Hari en Alistair Overeem tegenover elkaar in het GelreDome. De iconen troffen elkaar in 2008 en 2009 al eens en wonnen ieder één keer.

Volledig programma Collision 4 Zwaargewicht: Badr Hari (Mar)-Alistair Overeem (Ned)

Lichtzwaargewicht: Sergej Maslobojev (Lit)-Tarik Khbabez (Mar)*

Lichtgewicht: Tyjani Beztati (Mar)-Stoyan Koprivlenski (Bul)*

Vedergewicht: Petchpanomrung Kiatmookao (Tha)-Abraham Vidales (Mex)*

Bantamgewicht: Tiffany van Soest (VS)-Sarah Moussaddak (Fra)*

* = titelgevecht

