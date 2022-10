Volleybalsters presteren niet uitzonderlijk op WK: 'Zijn nog niet goed genoeg'

De Nederlandse volleybalsters hoopten bij het WK in eigen land voor een verrassing te kunnen zorgen. Na de vierde nederlaag in acht duels - en daarmee uitschakeling in de strijd om de kwartfinales - is het duidelijk dat de jonge ploeg van Avital Selinger (nog) niet goed genoeg is om mee te doen met de wereldtop.

Door Daan de Ridder

Een halfuurtje nadat zijn ploeg kansloos met 0-3 heeft verloren van grootmacht Brazilië, haalt Selinger een quote van Nelson Mandela aan. "Je wint of je leert", zegt de ervaren bondscoach in de perszaal van Rotterdam Ahoy.

Voor het vernieuwde Oranje was het de afgelopen twee weken vooral veel leren. Door het stoppen van de ervaren krachten Lonneke Slöetjes, Yvon Beliën, Robin de Kruijf en Maret Grothues begonnen de volleybalsters met zes WK-debutanten aan het eerste mondiale eindtoernooi in Nederland.

Het relatief jonge team (de gemiddelde leeftijd van de veertienkoppige selectie is 25,6 jaar) stelde zich ten doel om de kwartfinales te bereiken. Dat streven bleek te hoog gegrepen. Nederland verloor van België, Italië, China en Brazilië en heeft daardoor met nog één duel te spelen in de tweede groepsfase al geen uitzicht meer op een plek bij de laatste acht.

"We zijn vaak dicht bij een verrassing geweest dit WK. Maar uiteindelijk is de vrij simpele conclusie dat een aantal teams beter is dan wij", zegt aanvoerder Anne Buijs, met haar dertig jaar een van de routiniers van de ploeg. "Ik kan het heel ingewikkeld gaan maken, maar we zijn kwalitatief gewoon nog niet goed genoeg."

De volleybalsters balen van de nederlaag tegen Brazilië. Foto: ANP

Speelsters zijn flink teleurgesteld na uitschakeling

Celeste Plak zoekt na de nederlaag tegen Brazilië eerst de kleedkamer op om haar gedachten en emoties te ordenen. "Ik voel me verslagen, boos, teleurgesteld", zegt ze even later. "Omdat ik denk dat er meer in had gezeten. We zijn net te laat op gang gekomen dit toernooi."

Oranje leek pas in haar zesde wedstrijd echt op stoom te komen, afgelopen dinsdag tegen Argentinië (3-1-zege). Twee dagen later haalde Nederland tegen China een hoog niveau, maar dat was niet genoeg voor de winst (2-3). De opleving kwam te laat voor een eindsprint richting de knock-outfase.

"We wisten van tevoren dat we in ieder geval één keer uitzonderlijk moesten presteren om de kwartfinales te halen", zegt Selinger. "Die dag leek er tegen China te komen, dat was onze beste wedstrijd met dit nieuwe team. Alleen hebben we onszelf niet beloond met een overwinning."

Het WK van Oranje eindigt daardoor zondagmiddag al, wanneer de ploeg in Rotterdam nog een wedstrijd om de eer speelt tegen Japan. "Misschien is dit wel waar we als team nu horen te staan, maar dan komen er natuurlijk alsnog emoties bij kijken", zegt Plak. "Vooraf zeiden we dat we geen favoriet waren, maar we hoopten te stunten. Dat is helaas niet gelukt en dat is even een flinke teleurstelling."

Groep E 1. Italië - 7 zeges (22 punten)

2. Brazilië - 7 zeges (20 punten)

3. Japan - 6 zeges (18 punten)

4. China - 6 zeges (17 punten)

5. België - 5 zeges (15 punten)

6. Nederland - 4 zeges (13 punten)

7. Puerto Rico - 2 zeges (6 punten)

8. Argentinië - 2 zeges (5 punten)

'Er zit veel toekomst in dit Oranje'

De 26-jarige Plak, die in het voorjaar van 2020 een sabbatical van een jaar nam, wil vlak na het duel met Brazilië nog niets zeggen over haar toekomst bij Oranje. "Ik weet niet of ik doorga. Ik ga eerst rustig bijkomen en dit evalueren."

Met talenten als Elles Dambrink (19) en Jolien Knollema (19) lijkt deze Nederlandse ploeg nog flink te kunnen groeien. Het gevaar is wel dat er op korte termijn wederom een of meerdere routiniers besluiten te stoppen bij Oranje. "Dat houd je altijd, we tekenen geen contract voor vijf jaar", zegt Plak. "Het is elk jaar spannend welke speelsters terugkomen bij Oranje. Dat zal nu niet anders zijn."

De diagonaalaanvalster ziet hoe dan ook veel perspectief voor het Nederlands team. "Ik denk dat het hartje van veel Nederlandse volleyballiefhebbers de afgelopen 48 uur sneller is gaan kloppen. We hebben tegen China en Brazilië bij vlagen een hoog niveau gehaald. Nu is het zaak om uit te vinden aan welke knoppen we moeten draaien om dat niveau te vinden én vast te houden. Want er zit veel toekomst in dit team."

Aanbevolen artikelen