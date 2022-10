Volleybalsters kunnen kwartfinales bij WK vergeten na verlies tegen Brazilië

De Nederlandse volleybalsters kunnen zich bij het WK in eigen land niet meer plaatsen voor de kwartfinales. Door de 0-3-nederlaag vrijdag tegen Brazilië is het voor Oranje onmogelijk om in de top vier van groep E te komen.

Door Daan de Ridder

Brazilië is de nummer één van de wereld, terwijl Nederland tiende staat op de mondiale ranking. Dat verschil was op het veld in Rotterdam Ahoy duidelijk te zien. Oranje kwam nooit echt in de buurt van setwinst: 19-25, 19-25 en 20-25.

Nederland staat na acht wedstrijden op vier zeges en vier nederlagen. Voor een plek bij de beste vier in de poule zijn minimaal zes overwinningen nodig. Oranje speelt nog maar één duel in de tweede groepsfase, zondag tegen Japan in Ahoy (15.30 uur). Dan staat voor de thuisploeg alleen de eer en de eindrangschikking bij het WK op het spel.

De volleybalsters eindigden vier jaar geleden bij het vorige wereldkampioenschap als vierde, na een nederlaag tegen China in de strijd om het brons. De afgelopen jaren namen flink wat ervaren speelsters afscheid van de nationale ploeg, waardoor bondscoach Avital Selinger met een verjongd team aan het WK in eigen land begon. Het doel was om de kwartfinales te halen, maar dat is dus niet gelukt.

Voor Anne Buijs was het vrijdag een bijzondere wedstrijd. De Nederlandse aanvoerder speelde tegen haar verloofde, de Braziliaanse Ana Carolina da Silva, kortweg Carol. Buijs werd in de tweede set uit het veld gehaald door Selinger. Carol was met veertien punten een van de topscorers bij Brazilië.

Groep E 1. Italië - 7 zeges (22 punten)

2. Brazilië - 7 zeges (20 punten)

3. Japan - 6 zeges (18 punten)

4. China - 6 zeges (17 punten)

5. België - 5 zeges (15 punten)

6. Nederland - 4 zeges (13 punten)

7. Puerto Rico - 2 zeges (6 punten)

8. Argentinië - 2 zeges (5 punten)

Wissels kunnen partij niet keren

Oranje speelde donderdag tegen China (2-3-nederlaag) haar beste wedstrijd van het WK. Het goede spel zorgde in het Nederlandse kamp voor hoop dat een zege op tweevoudig olympisch kampioen Brazilië mogelijk was.

De ploeg van Selinger knokte in Rotterdam voor zijn laatste kans op de knock-outfase, maar een stunt zat er nooit echt in. In de eerste set kwam Nederland bijna terug van een achterstand van vijf punten, maar in de slotfase liepen de Braziliaanse vrouwen weer weg bij de tegenstander, mede door wat Nederlandse foutjes.

Selinger probeerde vanaf de tweede set de partij om te keren met een aantal wissels. Fleur Savelkoel, Celeste Plak en Laura Dijkema kwamen erin voor Buijs, Elles Dambrink en Britt Bongaerts, maar ook met die veranderingen bleef Brazilië bijna altijd aan de goede kant van de score. Oranje nam in set twee een 9-7-voorsprong, maar verloor daarna vier punten op rij. Die marge gaven de Brazilianen niet meer uit handen, waardoor het 0-2 in sets stond.

Savelkoel, Plak en Dijkema mochten blijven staan in de derde set en Nederland bleef met dat trio invallers vechten voor een goed resultaat. Oranje kwam van een 2-8-achterstand knap terug tot 9-9, maar een tweede voorsprong gaf Brazilië niet meer uit handen. Daardoor is het WK voor Nederland na zondag klaar.

Aanbevolen artikelen