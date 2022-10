Atleten spreken van angstcultuur en pestgedrag binnen Nederlandse atletiek

Nederlandse atleten en coaches zijn de afgelopen jaren beschadigd door een angstcultuur op topsportcentrum Papendal. Er was sprake van intimidatie, verbale agressie, pestgedrag en kleineren. Dat melden Trouw en NRC vrijdag op basis van gesprekken met coaches, atleten en andere betrokkenen.

Door onze sportredactie

De angstcultuur op Papendal, waar het grootste deel van de Nederlandse atletiektop traint, ontstond in de afgelopen 4,5 jaar onder hoofdcoach Charles van Commenée, die per 1 oktober gestopt is bij de Atletiekunie, en technisch directeur Ad Roskam, die de bond per 1 november verlaat. Zij kondigden in juni al hun vertrek aan.

De Nederlandse atleten waren de afgelopen jaren onder Van Commenée en Roskam zeer succesvol, met als hoogtepunt acht medailles op de Olympische Spelen vorig jaar in Tokio.

Daartegenover staat de werkwijze van Van Commenée, die door coaches en atleten als "meedogenloos" wordt omschreven. Hij werd daarbij onvoorwaardelijk gesteund door Roskam. De twee versterkten elkaar in negatief gedrag, zo komt naar voren uit de gesprekken van Trouw en NRC met coaches en atleten.

Ad Roskam en Charles van Commenée. Foto: ANP

Er werd weinig gedaan met signalen en klachten

Signalen en klachten van atleten en coaches over gedrag en functioneren van Van Commenée en Roskam werden wel aangehoord, maar er werd te weinig mee gedaan. Pieke de Zwart, algemeen directeur van de Atletiekunie, sprak met melders, maar dat had verder geen gevolgen.

Uit een mail, die in handen is van Trouw en NRC, blijkt wel dat half maart een traject gestart is om "de technische staf te ondersteunen in de borging van prestatiegerichte topsport op een verantwoorde manier".

In een reactie op de onthullingen zegt de Atletiekunie berichten over intimidatie, verbale agressie, pestgedrag en kleineren in de topatletiek deels te herkennen. De bond "beseft dat bepaalde omgangsvormen anders hadden moeten zijn". "Als hierdoor personen beschadigd zijn, betreuren wij dat ten zeerste", aldus de Atletiekunie.

Atletiek is niet de eerste sport in Nederland waar dergelijke misstanden aan het licht komen. De afgelopen jaren kwamen ook berichten naar buiten over misstanden binnen het turnen, hockey, roeien en triatlon.

Aanbevolen artikelen