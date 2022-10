Iconen Hari en Overeem kijken uit naar clash: 'Zullen zien wie het gewonde dier is'

Badr Hari en Alistair Overeem verheugen zich er enorm op dat ze zaterdag na bijna dertien jaar weer tegenover elkaar staan. De vechtsporticonen vormen in het GelreDome het hoofdgevecht van het GLORY-evenement Collision 4.

Door Jeroen van der Zanden

Van trash talk was vrijdag tijdens het persmoment in aanloop naar het gevecht amper sprake tussen de 37-jarige Hari en de vijf jaar oudere Overeem. Het ervaren duo had geen zin om zich te laten verleiden tot rare capriolen.

Wel had Overeem eerder deze week in een interview gezegd dat Hari na zeven jaar zonder zege een "gewond dier" is. De twee werden bij het persmoment geconfronteerd met die uitspraak.

"Zijn laatste zeven jaar waren anders ook niet geweldig, zo eerlijk moeten we ook zijn. Je hebt nu eenmaal goede en slechte jaren", vertelde Hari in Amsterdam aan de toegestroomde media.

"Als je een loopbaan van twee jaar hebt, kun je alleen maar hoogtepunten hebben. Maar onze carrières duren ruim twintig jaar. Dan heb je ups en downs. We zullen zien wie morgen het gewonde dier is. Wat gebeurd is, is verleden tijd."

1:54 Afspelen knop Waarom Verhoeven in jaar zonder gevecht 'gewoon' wereldkampioen blijft

Overeem denkt niet dat hij achterstand heeft

Overeem ging nog maar eens in op zijn uitspraak van eerder deze week. "Als je zeven jaar pech hebt, ben je een gewond dier. Hij heeft mooie dingen laten zien, maar de laatste jaren niet", zei hij over Hari.

In de afgelopen jaren maakte Overeem in de Amerikaanse UFC naam als MMA-vechter. Hij maakte eerder al eens de overstap van de MMA naar het kickboksen en is niet bang dat hij een achterstand heeft ten opzichte van Hari.

"Ik denk dat ik erin geslaagd ben om mijn ervaring in de MMA te vertalen naar het kickboksen", vertelde hij. "Mijn mindset en werklust nam ik in 2010 al mee vanuit de MMA naar de K-1. Dat zal ik morgen weer doen."

1:09 Afspelen knop Bekijk hier de staredown tussen Hari en Overeem

'Dit is het beslissende gevecht tussen ons'

Hari en Overeem troffen elkaar in 2008 én 2009 in de kickboksring. Tweemaal werd het een zeer spectaculair, maar kort gevecht. Beiden wonnen één keer overtuigend.

"Ieder gevecht staat op zich", zei Hari toen hem werd gevraagd naar de twee eerdere confrontaties. "Ik kijk ernaar uit en heb hard getraind. Het is nu dertien jaar later, maar ik kan niet wachten. Nog één dag. Ik hoop dat iedereen ervan geniet."

"Ik blijf niet hangen in wat is geweest. Dat zou slecht zijn. Ik kijk vooruit en focus me op wat komen gaat. Het belangrijkste is dat je geniet van wat je doet. We gaan ervoor zorgen dat het een geweldig gevecht wordt voor iedereen die kijkt. Laten we knallen."

Overeem: "Ik doe niet aan voorspellingen. We zijn allebei in topconditie en dit is het beslissende gevecht tussen ons, dus het wordt mooi. Ik ben blij om weer terug te zijn in Nederland."

De partij tussen Hari en Overeem is het hoofdgevecht van Collision 4. Naar verwachting staan ze zaterdag rond 22.00 uur tegenover elkaar in de ring.

Volledig programma Collision 4 Zwaargewicht: Badr Hari (Mar)-Alistair Overeem (Ned)

Zwaargewicht: Levi Rigters (Ned)-Tariq Osaro (Nig)

Lichtzwaargewicht: Sergej Maslobojev (Lit)-Tarik Khbabez (Mar)*

Lichtgewicht: Tyjani Beztati (Mar)-Stoyan Koprivlenski (Bul)*

Vedergewicht: Petchpanomrung Kiatmookao (Tha)-Abraham Vidales (Mex)*

Bantamgewicht: Tiffany van Soest (VS)-Sarah Moussaddak (Fra)*

* = titelgevecht

