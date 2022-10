Overeem over lange absentie Verhoeven: 'Eigenlijk is hij geen kampioen meer'

Alistair Overeem heeft vrijdag kritiek geuit op het feit dat Rico Verhoeven al een jaar niet meer in actie is gekomen namens GLORY. De 42-jarige Overeem vindt dat zijn landgenoot zijn titel in het zwaargewicht eigenlijk moet kwijtraken.

Door Jeroen van der Zanden

"Hij is bezig met Dancing on Ice of zo", zei Overeem op de persconferentie, daags voor zijn gevecht met Badr Hari tijdens het evenement Collision 4. Hij kreeg er de lachers mee op zijn hand.

Overeem doelde er met zijn opmerking op dat Verhoeven later deze maand in actie komt op het door hemzelf georganiseerde evenement Hit It. Daarbij staat zijn wereldtitel niet op het spel; het valt niet onder de vlag van GLORY.

De GLORY-regels schrijven voor dat de kampioen zijn titel binnen een jaar moet verdedigen. Zo niet, dan raakt hij zijn kampioensgordel kwijt. Verhoeven komt naar verwachting pas in het voorjaar van 2023 weer in actie, anderhalf jaar na zijn laatste gevecht tegen Jamal Ben Saddik.

"Het is een beetje raar dat de kampioen zo lang niet in actie is gekomen", zei Overeem. "Regeltechnisch gezien is hij geen kampioen meer en vechten Badr en ik om de titel. Sorry Rico."

1:54 Afspelen knop Waarom Verhoeven in jaar zonder gevecht 'gewoon' wereldkampioen blijft

GLORY-topman Rudmann: 'We geven Rico extra tijd'

Overeem wendde zich tijdens zijn betoog tot GLORY-topman Scott Rudmann, die tijdens het persmoment in de zaal zat. Rudmann legde uit dat Verhoeven zich in een uitzonderingspositie bevindt.

"Hij had een blessure en heeft de laatste tien jaar iedereen verslagen", vertelde hij. "We hebben besloten hem wat extra tijd te geven. Hij gaat zijn kampioensgordel snel verdedigen. Maar ik waardeer je vraag."

Overeem keert na bijna twaalf jaar terug als kickbokser. De voormalige MMA-vechter wil via een zege op Hari een titelgevecht met Verhoeven afdwingen. Hij zou Verhoeven vorig jaar al treffen, maar moest toen afzeggen met een rugblessure.

Badr Hari-Alistair Overeem is zaterdag het hoofdgevecht van Collision 4 in Arnhem. De partij begint naar verwachting rond 22.00 uur.

Volledig programma Collision 4 Zwaargewicht: Badr Hari (Mar)-Alistair Overeem (Ned)

Zwaargewicht: Levi Rigters (Ned)-Tariq Osaro (Nig)

Lichtzwaargewicht: Sergej Maslobojev (Lit)-Tarik Khbabez (Mar)*

Lichtgewicht: Tyjani Beztati (Mar)-Stoyan Koprivlenski (Bul)*

Vedergewicht: Petchpanomrung Kiatmookao (Tha)-Abraham Vidales (Mex)*

Bantamgewicht: Tiffany van Soest (VS)-Sarah Moussaddak (Fra)*

* = titelgevecht

1:09 Afspelen knop Bekijk hier de staredown tussen Hari en Overeem

