Oranje-international Felice Albers verkozen tot Wereldhockeyster van het Jaar

Felice Albers is door de internationale hockeyfederatie FIH uitgeroepen tot beste speelster van de wereld in 2022. De aanvaller van Oranje is de op een na jongste speelster ooit die de prijs in ontvangst mag nemen.

Door onze sportredactie

De 22-jarige Albers kreeg bij de verkiezing de voorkeur boven onder anderen ploeggenote Frédérique Matla, die vierde werd. De Argentijnse speelsters Agustina Gorzelany en María José Granatto eindigden op plek twee en drie.

Albers werd in juni met Oranje wereldkampioen. De speelster van Amsterdam zorgde in de finale tegen Argentinië (3-1-zege) voor het derde doelpunt. Albers is achter de Duitse Natascha Keller de jongste winnares van de prijs, die sinds 1998 wordt uitgereikt.

Met haar uitverkiezing treedt Albers bovendien in de voetsporen van onder anderen Naomi van As, Maartje Paumen en Eva de Goede, die de award alle drie twee keer wonnen. De Goede was in 2019 de laatste Oranjespeelster die deze eer ten deel viel.

Thierry Brinkman greep net naast de eretitel. Foto: Getty Images

Brinkman grijpt naast award

Bij de mannen greep Thierry Brinkman net naast de eretitel, die net als in 2019 naar Harmanpreet Singh ging. In 2020 en 2021 vond de uitverkiezing niet plaats, waardoor Singh na Teun de Nooijer, Jamie Dwyer en Arthur Van Doren de vierde man is die de prijs twee jaar op rij wint.

Donderdag werd Janneke Schopman benoemd tot Coach van het Jaar. De Nederlandse, die met India gedeeld negende werd op het WK, hield onder anderen de Duitser Jamilon Mülders - de oud-bondscoach van de Nederlandse vrouwen - achter zich.

Bij de mannen werd de Indiase bondscoach Graham Reid uitgeroepen tot Coach van het Jaar. Dat er zo veel prijzen naar India gaan is niet verrassend. Vorig jaar gingen alle prijzen naar dat land, waarna de nodige kritiek op de stemprocedure van de FIH volgde.

De internationale hockeyfederatie paste als reactie daarop de stemprocedure aan. De stemmen van fans tellen nu niet voor 25 procent, maar voor 20 procent mee. De mening van een groep kenners telt voor 40 procent mee, die van de nationale bonden voor 20 procent en die van journalisten voor de laatste 20 procent.

Aanbevolen artikelen