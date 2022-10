Volleybalsters houden na 'beste wedstrijd van WK' hoop op kwartfinales

De Nederlandse volleybalsters kwamen donderdag tegen China (2-3-nederlaag) voor het eerst in de buurt van hun topniveau bij het WK in eigen land. Vrijdag moet in het duel met topland Brazilië blijken of het goede spel op tijd is gekomen om toch nog de kwartfinales te bereiken.

Door Daan de Ridder

Elles Dambrink staat laat op donderdagavond met een strak gezicht in de perszaal van Rotterdam Ahoy. Misschien kan ze na een goede nachtrust genieten van haar eerste basisplek op een WK. Nu voelt ze alleen teleurstelling vanwege het nipte verlies tegen drievoudig olympisch kampioen China.

"Ja, ik baal echt", zegt de negentienjarige Dambrink. "We hebben gevochten met z'n allen, het was onze beste wedstrijd tot nu toe dit WK. Maar juist daarom is het extra vervelend dat we verloren hebben. Een zege had er vandaag absoluut in gezeten."

De jongste speelster in de Nederlandse WK-selectie kantelde dinsdag de wedstrijd tegen Argentinië (3-1-zege) door in de tweede set in te vallen en meteen acht punten binnen te slaan. Als beloning krijgt ze vlak voor het duel met China van bondscoach Avital Selinger te horen dat ze deze keer vanaf het begin mag meedoen, op de plaats van Celeste Plak.

Mede door drie punten van Dambrink in de eerste set begint Oranje voor het eerst dit WK uitstekend aan een wedstrijd. "Er zat pit in", zegt de diagonaalaanvaller. "We begonnen vanaf minuut één met goed verdedigen, dat is al het halve werk. Als we de bal van de grond houden, hebben we de kwaliteiten om de punten af te maken. Dat lukte vandaag en daardoor liep het veel beter."

Groep E 1. Italië - 6 zeges (19 punten)

2. China - 6 zeges (17 punten)

3. Brazilië - 6 zeges (17 punten)

4. België - 5 zeges (15 punten)

5. Japan - 5 zeges (15 punten)

6. Nederland - 4 zeges (13 punten)

7. Puerto Rico - 2 zeges (6 punten)

8. Argentinië - 2 zeges (5 punten)

Myrthe Schoot: 'We zijn nu warm'

De Nederlandse voetbalsters, die donderdag op de tribune zaten in Ahoy, zeiden na afloop dat ze een 2-2-gelijkspel verdiend hadden gevonden. De volleybalsters waren grote delen van de wedstrijd inderdaad gelijkwaardig aan China, maar uiteindelijk net te wisselvallig en niet scherp genoeg op de belangrijke punten om de nummer vijf van de wereld te verslaan: 25-22, 21-25, 15-25, 25-18 en 12-15.

De 2-3-nederlaag maakt de weg naar de kwartfinales weer een stuk lastiger. Oranje moet in ieder geval winnen van Brazilië (vrijdag om 20.15 uur) en Japan (zondag om 15.30 uur), en vervolgens hopen dat dat genoeg is voor een plek bij de beste vier van groep E.

"We zijn nu warm", zegt de ervaren libero Myrthe Schoot met een lach. "We zaten vandaag in een veel betere flow dan bij de eerdere wedstrijden. Natuurlijk is het ontzettend zuur dat we verloren hebben, maar die frustratie moeten we meenemen naar de laatste twee wedstrijden. Net als het vertrouwen dat we kunnen putten uit ons spel tegen China. Dat gevoel moeten we niet meer loslaten."

Dambrink heeft ondanks de pijnlijke nederlaag tegen China ook vertrouwen gehaald uit het optreden van Oranje. "We zijn eindelijk wat losgekomen. Dat betekent dat we hoop mogen hebben dat we kunnen winnen van Brazilië en Japan. Natuurlijk wordt het lastig. Maar deze pot tegen China was op voorhand ook lastig en kijk hoe dicht we bij de zege zijn gekomen. We kunnen nog steeds de kwartfinales halen, daar gaan we vol voor."

Aanbevolen artikelen