Volleybalsters verliezen in thriller van China, kwartfinales WK ver weg

De Nederlandse volleybalsters hebben donderdag bij het WK in eigen land niet kunnen stunten tegen China. Oranje verloor in een thriller met 2-3, waardoor plaatsing voor de kwartfinales erg lastig wordt.

Door Daan de Ridder

De setstanden in Rotterdam Ahoy waren 25-22, 21-25, 15-25, 25-18 en 12-15. Aanvoerder Anne Buijs was met achttien punten topscorer bij Nederland.

Oranje speelt in de tweede groepsfase nog tegen tweevoudig olympisch kampioen Brazilië (vrijdag om 20.15 uur) en Japan (zondag om 15.30 uur). De ploeg van bondscoach Avital Selinger moet die twee duels winnen om kans te houden op een plek in de top vier en daarmee kwalificatie voor de kwartfinales.

De laatste zege van Nederland op China was in 2018 tijdens de Nations League. Sindsdien verloor Oranje zes keer op rij van de huidige nummer vijf van de wereldranglijst, waaronder vier jaar geleden op het wereldkampioenschap in de strijd om het brons.

Bij het huidige WK staan de Chinese vrouwen nu op zes zeges en één nederlaag. Nederland heeft vier overwinningen en drie nederlagen na zeven duels.

Groep E 1. Italië - 6 zeges (19 punten)

2. China - 6 zeges (17 punten)

3. Brazilië - 6 zeges (17 punten)

4. België - 5 zeges (15 punten)

5. Japan - 5 zeges (15 punten)

6. Nederland - 4 zeges (13 punten)

7. Puerto Rico - 2 zeges (6 punten)

8. Argentinië - 2 zeges (5 punten)

Jonge Dambrink krijgt basisplaats na sterke invalbeurt

Nederland had dit WK vaak moeite aan het begin van wedstrijden, maar donderdag tegen China begon de thuisploeg erg sterk. Met Elles Dambrink in de basis - de pas negentienjarige diagonaalaanvaller verving Celeste Plak na haar sterke invalbeurt van dinsdag tegen Argentinië (3-1-zege) - kwam Oranje op 1-0 door bij een 21-22-achterstand vier punten op rij te maken: 25-22.

In set twee bleef Nederland goed spelen, ondanks een paar onnodige fouten in de beginfase. Oranje was tot 20-20 gelijkwaardig aan de nummer vijf van de wereld, maar daarna konden de vele Chinese fans in Ahoy juichen. China maakte vijf van de laatste zes punten en trok de stand in de partij gelijk: 1-1.

Die klap dreunde door in de derde set, want daarin liep China snel ver weg bij Nederland. Selinger probeerde met het inbrengen van Plak en Marrit Jasper en de ervaren spelverdeler Laura Dijkema nog wat te forceren, maar het krachtsverschil was opeens groot: 15-25.

In het vierde bedrijf haalde Oranje weer het niveau van de eerste twee sets. Aan de hand van Nika Daalderop (zes punten) en Juliët Lohuis (vijf punten, mede door twee keer een goed blok) sleepte Nederland er een vijfde en beslissende set uit.

Daarin kwam China op een 5-10-voorsprong en die marge gaf de wereldtopper niet meer uit handen. Oranje pakte door de 2-3-nederlaag een punt, maar moet hoe dan ook zijn laatste twee duels winnen om te mogen blijven dromen van de knock-outfase.

