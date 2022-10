Hari en Overeem voltooien trilogie: zo verliepen hun eerste twee confrontaties

Badr Hari en Alistair Overeem staan zaterdag tijdens het GLORY-evenement Collision 4 in Arnhem voor de derde keer in hun lange carrière tegenover elkaar. Een terugblik op de twee eerdere confrontaties tussen de vechtsporticonen.

Door Jeroen van der Zanden

December 2008: Overeem wint met snelle knock-out

De eerste keer dat Hari en Overeem elkaar troffen, was op 31 december 2008 voor het oog van ruim 25.000 toeschouwers tijdens het evenement Dynamite!! in het Japanse Saitama.

De toen 24-jarige Hari stapte niet onbevangen de ring in. Eerder die maand had hij zich in de toenmalige K-1 (de voorloper van GLORY) van zijn slechtste kant laten zien door de op de grond liggende Remy Bonjasky in zijn gezicht te trappen. Diskwalificatie volgde.

Op diezelfde avond had Hari al gewonnen van Peter Aerts en Errol Zimmerman, waarbij hij het ook flink te verduren kreeg. Om toch uitbetaald te krijgen na zijn omstreden gevecht met Bonjasky moest hij op oudjaarsdag aantreden tegen Overeem.

Hari was op basis van zijn eerdere resultaten in 2008 wel favoriet. De geboren Amsterdammer had in totaal liefst zes gevechten gewonnen. Overeem - destijds 28 jaar - was sinds mei 2007 niet meer als kickbokser in actie gekomen.

Tegen Overeem moest eerherstel volgen, maar dat gebeurde niet. Al in de eerste ronde van de spectaculaire confrontatie kreeg hij een knietje te verwerken, waarop direct een linkerhoek volgde. Hari stond nog op, maar ging bij een nieuwe linkerhoek knock-out.

December 2009: Hari neemt revanche

Een jaar later kreeg Hari in het Japanse Yokohama al zijn kans op revanche. De kickbokslegende had sinds zijn nederlaag tegen Overeem vier partijen op knock-out gewonnen. Hij sloeg onder anderen Semmy Schilt tegen het canvas.

Overeem was inmiddels een verliespartij tegen Bonjasky en twee overwinningen verder, maar had ditmaal geen kans. Een ontketende Hari, die een langere voorbereidingstijd had dan voor de eerst ontmoeting, domineerde vanaf het begin en won al in de openingsronde met een technische knock-out. Hij had Overeem op dat moment al een keer naar de grond geslagen.

Uiteindelijk kocht Hari weinig voor zijn spraakmakende overwinning. Nog dezelfde avond stond hij tegenover Schilt in de strijd om de K-1-titel en verloor hij zélf op technische knock-out.

Inmiddels wacht de 37-jarige Hari al sinds 2015 op een overwinning en staat de 42-jarige Overeem na jaren in de UFC voor zijn eerste kickboksgevecht in twaalf jaar. Hun duel in het GelreDome begint zaterdag naar verwachting rond 22.00 uur.

Kickbokscijfers Badr Hari 124 partijen

106 overwinningen

13 op knock-out

Kickbokscijfers Alistair Overeem 14 partijen

10 overwinningen

7 op knockout

