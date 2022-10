In opspraak gekomen schaker Niemann bijt van zich af na beschuldigingen

De in opspraak gekomen schaker Hans Niemann heeft op het Amerikaans kampioenschap van zich afgebeten na de vele beschuldigingen van valsspelen aan zijn adres. De Amerikaan legde na zijn overwinning op Christopher Yoo in St. Louis een korte verklaring af.

"Deze partij is een boodschap voor iedereen", zei de negentienjarige Niemann. "Het begon allemaal toen ik zei dat schaken voor zich spreekt. Ik denk dat deze partij voor zich sprak. Het liet zien wat voor schaker ik ben, ongeacht onder welke druk ik sta. Dat is alles wat ik te zeggen heb."

Niemann weigerde daarna vragen te beantwoorden. "Het spijt me, dit is het. Je kan het interpreteren zoals je wil. Dit was zo'n mooie partij, ik zeg er verder niets over." Het Amerikaans kampioenschap duurt tot en met 20 oktober.