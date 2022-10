Judoka Tsjakadoea gediskwalificeerd op WK omdat hij hoofd gebruikt bij worp

Tornike Tsjakadoea is er donderdag op de WK judo in Oezbekistan niet in geslaagd om te verrassen in de klasse tot 60 kilogram. De Nederlander werd in de derde ronde tegen de Mongoliër Enkhtaivany Ariunbold gediskwalificeerd.

Door onze sportredactie

De 26-jarige Tsjakadoea, die in de eerste ronde niet in actie hoefde te komen, was in zijn eerste wedstrijd te sterk voor de Fransman Romain Valadier Picard. In de derde ronde tegen de mondiale nummer dertien Ariunbold ging het lang gelijk op, tot een controversieel moment in de laatste halve minuut.

Tsjakadoea bracht zijn opponent naar de grond, maar Ariunbold belandde met wat fortuin op zijn buik en voorkwam een score. De videoscheidsrechter oordeelde daarna dat de Nederlander bij die worp zijn hoofd had gebruikt en dat is tegen de regels. Tsjakadoea werd daarop gediskwalificeerd.

EK's en WK's zijn de Fries met Georgische roots nog niet erg goed gezind geweest, want hij pakte nog nooit een medaille. Bij de wereldkampioenschappen van vorig jaar in Hongarije verloor hij direct zijn eerste partij.

In de zomer van 2021 was Tsjakadoea nog dicht bij een olympische medaille. De lichtgewicht mocht in Tokio strijden om het brons, maar verloor in de golden score van de Kazach Yeldos Smetov.

De WK judo is donderdag begonnen in de Oezbeekse hoofdstad Tashkent en duurt een week. Tsjakadoea was de enige Nederlander die op de openingsdag in actie kwam. Een wereldtitel is zeldzaam voor Nederlandse judoka's. Noël van 't End was in 2019 de eerste Nederlander sinds Marhinde Verkerk in 2009 die wereldkampioen werd.

