Tot 'nieuwe Rico' gebombardeerde kickbokser Rigters wil belofte eindelijk inlossen

In de schaduw van de hoofdpartij tussen Badr Hari en Alistair Overeem beleeft Levi Rigters zaterdag misschien wel het belangrijkste gevecht uit zijn loopbaan. De 27-jarige Nederlander is vaak bestempeld als opvolger van Rico Verhoeven en hoopt tijdens het GLORY-evenement Collision 4 weer een stapje dichter bij de top te komen.

19 maart 2022 staat Rigters nog helder voor de geest. De Abcoudenaar zat in het Belgische Hasselt volop gefocust in de kleedkamer in afwachting van zijn gevecht met Jamal Ben Saddik. Ineens liep het in de zaal volledig uit de hand bij de confrontatie tussen Badr Hari en de Pool Arkadiusz Wrzosek.

Op de tribunes braken rellen uit tussen fans van Hari en Wrzosek, waarbij stoelen door de lucht vlogen. Mensen vluchtten in paniek de zaal uit. Het resultaat: de partij tussen Hari en Wrzosek werd gestaakt en Rigters kon zijn veelbelovende confrontatie met Ben Saddik vergeten.

"Het zou mijn grootste partij tot nu toe zijn. We zaten in de kleedkamer en keken mee met het gevecht. Toen zagen we stoelen door de zaal vliegen en wisten we dat het foute boel was", zegt Rigters in gesprek met NU.nl.

"Er was nog even sprake van dat we zonder publiek zouden gaan vechten, maar uiteindelijk ging het niet meer door. Het was onwerkelijk en onbeschrijfelijk. Ik stortte even in. Ik zat qua spanning en emotie net op een piekmoment. Ik heb direct veel gepraat met mijn team en dat was fijn. We schakelen altijd snel."

'Zou mezelf geen nieuwe Rico noemen'

Het was een flinke tik voor de ruim 2 meter lange Rigters, die altijd uitsprak dat hij vóór zijn 28e verjaardag zwaargewichtkampioen van GLORY wilde zijn. Dat kan in theorie nog steeds, al heeft de Nederlander de deadline voor zijn grote doel - mede door de coronaperikelen van de laatste jaren - met een jaar verschoven.

Het betekent dat Rigters de kampioensgordel, die al bijna tien jaar toebehoort aan Verhoeven, nu uiterlijk in de zomer van 2024 in zijn bezit wil hebben. In potentie lijkt dat mogelijk; hij won overtuigend drie van zijn vier GLORY-gevechten en heeft zich in relatief korte tijd opgewerkt naar plek vier op de lijst van zwaargewichten. Alleen Verhoeven, Antonio Plazibat en Ben Saddik staan boven hem.

"Het wordt tijd. Ik ben niet meer de allerjongste", zegt Rigters, die inmiddels al vaak - eigenlijk vaker dan hem lief is - 'de nieuwe Rico' of 'The Prince of Kickboxing' is genoemd. "Ik zou mezelf niet zo noemen. Uiteindelijk ben ik gewoon mezelf. Maar ik kan het als compliment zien."

Met Plazibat, Ben Saddik, Hari, Alistair Overeem en nog een aantal anderen is de strijd om Verhoeven van de troon te stoten heviger dan ooit. Aan de hand van alle resultaten in de komende maanden bepaalt GLORY wie zich in het voorjaar van 2023 in een rechtstreeks duel mag meten met Verhoeven.

"Ik ben niet de enige die het heel graag wil. Dat geldt voor iedereen", beseft Rigters. "Elke wedstrijd is bepalend. Je moet zien te stijgen op de ladder. Ik kom eigenlijk pas net kijken en moet laten zien dat ik er klaar voor ben."

GLORY-ranglijst zwaargewichten Wereldkampioen: Rico Verhoeven (Ned)

1. Antonio Plazibat (Kro)

2. Jamal Ben Saddik (Mar)

3. Levi Rigters (Ned)

4. Cihad Kepenek (Tur)

5. Nordine Mahieddine (Alg)

6. Gökhan Saki (Tur)

7. Benjamin Adegbuyi (Roe)

8. Badr Hari (Mar)

9. Raul Catinas (Roe)

10. Jahfarr Wilnis (Ned)

Rigters werd dit jaar vader van tweeling

Zijn gevecht van zaterdag in het GelreDome - hij treft Tariq Osaro, die pas sinds dit jaar een contract bij GLORY heeft - is voor Rigters dé kans om dichter bij zijn grote doel te komen. Bij een (overtuigende) zege zal hij weer wat stijgen in de pikorde bij de kickboksbond.

Aan zijn voorbereiding zal het in ieder geval niet liggen. Rigters, die in het voorjaar vader werd van een tweeling ("Een heel grote verandering. Het is een 24/7 job"), verbleef een tijdje in Marokko om daar optimaal en ongestoord te kunnen toewerken naar zijn gevecht.

"Het is al de vijfde keer dat ik naar Marokko ben gegaan. Mijn trainer (Jamal Karrouche, red.) komt daar vandaan. Zijn familie is voor mij als een tweede familie, ze vangen me altijd goed op", vertelt hij over zijn keuze voor een buitenlandse trip.

"Ik kan er twee weken lang in alle rust eten, trainen en slapen. En veel buiten trainen. Het is eigenlijk de ideale voorbereiding, al is die natuurlijk maanden geleden al begonnen."

Volledig programma Collision 4 Zwaargewicht: Badr Hari (Mar)-Alistair Overeem (Ned)

Zwaargewicht: Levi Rigters (Ned)-Tariq Osaro (Nig)

Lichtzwaargewicht: Sergej Maslobojev (Lit)-Tarik Khbabez (Mar)*

Lichtgewicht: Tyjani Beztati (Mar)-Stoyan Koprivlenski (Bul)*

Vedergewicht: Petchpanomrung Kiatmookao (Tha)-Abraham Vidales (Mex)*

Bantamgewicht: Tiffany van Soest (VS)-Sarah Moussaddak (Fra)*

* = titelgevecht

