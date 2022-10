Boksbond laat Russen toe tot toernooien na omstreden voorzittersverkiezing

Delen via E-mail

Boksers uit Rusland en Belarus zijn per direct welkom bij toernooien. Dat heeft de internationale boksbond IBA besloten na een omstreden voorzittersverkiezing, waarbij de Nederlander Boris van der Vorst naast de voorzittershamer greep.

"De IBA is er stellig van overtuigd dat politiek geen enkele invloed op sport mag hebben", schrijft de internationale boksbond in een verklaring. "Daarom moeten alle atleten gelijke voorwaarden krijgen. De IBA roept op tot vrede en blijft een vredestichter in elk conflict."