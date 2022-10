'Road to Rico Verhoeven' in volle gang bij GLORY: 'Hij kan zijn borst natmaken'

Het GLORY-evenement Collision 4 in het GelreDome vormt zaterdag een nieuw hoofdstuk in de 'Road to Rico Verhoeven'. De concurrentie om het in het voorjaar van 2023 te mogen opnemen tegen de onbetwiste wereldkampioen is groter dan ooit. "Er gebeurt zóveel."

Door Jeroen van der Zanden

Badr Hari en Alistair Overeem staan in Arnhem in het hoofdgevecht tegenover elkaar, maar ze zijn niet de enigen die in de race zijn voor een titelgevecht met Verhoeven. Ook bijvoorbeeld Jamal Ben Saddik, de Kroaat Antonio Plazibat en de Nederlander Levi Rigters mogen hopen op een gooi naar de kampioensriem.

"Rico is in een positie waarin iedereen wil zijn. Een paar jaar geleden waren er weinig concurrenten, maar het worden er steeds meer. Ze staan in de rij", zegt GLORY-matchmaker Robbie Timmers tegen NU.nl.

Timmers bepaalt uiteindelijk wie bij elk evenement tegenover wie komt te staan. Voor een titelgevecht met Verhoeven, die inmiddels al bijna tien jaar op de troon zit, is aan animo geen gebrek.

"Ik word constant gebeld", zegt Timmers daarover. "Allemaal willen ze laten zien dat ze daar horen. Als kampioen heb je een mooie positie, maar er wordt ook veel druk op je gezet. De hele tijd wordt op je deur geklopt."

GLORY-ranglijst zwaargewichten Wereldkampioen: Rico Verhoeven (Ned)

1. Antonio Plazibat (Kro)

2. Jamal Ben Saddik (Mar)

3. Levi Rigters (Ned)

4. Cihad Kepenek (Tur)

5. Nordine Mahieddine (Alg)

6. Gökhan Saki (Tur)

7. Benjamin Adegbuyi (Roe)

8. Badr Hari (Mar)

9. Raul Catinas (Roe)

10. Jahfarr Wilnis (Ned)

Ben Saddik en Plazibat weigerden gevecht

Het was eigenlijk de bedoeling dat zaterdag in Arnhem ook een gevecht tussen Plazibat en Ben Saddik - achter Verhoeven de nummers één en twee van de zwaargewichten bij GLORY - op het programma zou staan. Ze weigerden, omdat ze allebei onder Mike Passenier trainen, de voormalige coach van Hari.

"Voor GLORY maakt het niet uit waar je traint of waar je woont. Dit was wat ons betreft de ideale partij, maar ze wilden zelf niet. Dus zij slaan een rondje over", zegt Timmers.

Een andere tegenstander voor beide vechters was voor GLORY geen optie. "Als je een hoge ranking hebt, vallen heel veel opties weg. We willen de besten tegenover elkaar zetten. Voor de nummer tien is de keuze veel groter; die kunnen we tegen bijvoorbeeld de nummer zes, acht, negen, twaalf of dertien zetten", legt Timmers uit.

Dat Plazibat en Ben Saddik geweigerd hebben, noemt hij "geen ramp". "We hebben nog gewoon een goede relatie met ze en proberen dingen altijd in overleg te doen. Bij het volgende evenement zijn ze er vast weer bij."

Rico Verhoeven sloeg vorig jaar tegen Jamal Ben Saddik al voor de tiende keer een aanval op zijn kampioensriem af. Foto: Pro Shots

'We denken er niet te vroeg over na'

Hoewel de telefoon van Timmers roodgloeiend staat, is het - uiteraard - niet zo dat één belletje volstaat om het tegen Verhoeven te mogen opnemen. In de evenementen tot aan het voorjaar van 2023 moeten alle kanshebbers zich van hun beste kant laten zien.

Op dit moment is er dan ook weinig te zeggen over wie het kansrijkst is. "Het zijn momentopnamen. We kijken altijd naar wat op welk moment de juiste partij is en denken er niet te vroeg over na", vertelt de matchmaker.

"We kijken komende zaterdag bij Collision 4 hoe het gaat en bepalen daarna wat de meest logische vervolgstappen zijn. Er gebeurt zóveel. De ranking verandert continu."

Naast de confrontatie tussen iconen Hari en Overeem staat zaterdag in het GelreDome in het zwaargewicht ook een duel tussen Rigters en Tariq Osaro op het programma. Osaro is in Nederland geboren en opgegroeid, maar vecht onder de Nigeriaanse vlag.

Volledig programma Collision 4 Zwaargewicht: Badr Hari (Mar)-Alistair Overeem (Ned)

Zwaargewicht: Levi Rigters (Ned)-Tariq Osaro (Nig)

Lichtzwaargewicht: Sergej Maslobojev (Lit)-Tarik Khbabez (Mar)*

Lichtgewicht: Tyjani Beztati (Mar)-Stoyan Koprivlenski (Bul)*

Vedergewicht: Petchpanomrung Kiatmookao (Tha)-Abraham Vidales (Mex)*

Bantamgewicht: Tiffany van Soest (VS)-Sarah Moussaddak (Fra)*

* = titelgevecht

