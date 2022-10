Braziliaanse oud-turntrainer moet 109 jaar de cel in voor verkrachten sporters

Delen via E-mail

Een voormalig turncoach van de Braziliaanse nationale ploeg is veroordeeld tot een celstraf van 109 jaar en acht maanden voor het verkrachten van vier sporters, onder wie één minderjarige. Dat meldt het Braziliaanse Globo Esporte , dat inzicht had in de zaak.