Honkballer Judge breekt 61 jaar oud homerunrecord in American League

Honkballer Aaron Judge heeft dinsdagavond (lokale tijd) het 61 jaar oude homerunrecord in de American League gebroken. De Amerikaan van New York Yankees sloeg tegen Texas Rangers zijn 62e homerun van het seizoen.

Door onze sportredactie

De dertigjarige Judge passeert wijlen Roger Maris, die het record sinds 1961 op zijn naam had staan. Yankees-legende Maris verscherpte toen het oude record van Babe Ruth uit 1927 naar 61. Ruth geldt eveneens als icoon van New York Yankees.

Judge kwam vorige week tegen Toronto Blue Jays al op gelijke hoogte met Maris, maar bleef daarna een paar wedstrijden zonder homerun. De mijlpaal van Judge was niet genoeg voor een zege voor de Yankees. De club uit New York verloor met 3-2 in Texas.

"Dit is een grote opluchting", zei een trotse Judge over het vestigen van een nieuw homerunrecord. "Iedereen kan nu rustig in zijn stoeltje blijven zitten en zich volledig op de wedstrijd focussen. Het is ongelooflijk dat mijn naam nu in een rijtje met geweldenaars als Roger Maris en Babe Ruth staat."

De American League is één van de twee competities in de VS. Het algehele MLB-record van de meeste homeruns in één seizoen is in handen van Barry Bonds, die in 2001 voor San Francisco Giants 73 homeruns sloeg. De Giants komen uit in de National League.

Ook Sammy Sosa (66, 64 en 63) en Mark McGwire (70 en 65) kwamen tussen 1998 en 2001 in één seizoen tot meer homeruns dan Judge. Zij deden dat net als Bonds wel in een tijd waarin dopinggebruik eerder regel dan uitzondering was, waardoor die prestaties minder hoog staan aangeschreven.

Aaron Judge sloeg tegen Texas Rangers zijn 62e homerun. Foto: Getty Images

