Volleybalsters starten tweede WK-fase met zege en houden zicht op kwartfinale

De Nederlandse volleybalsters hebben het eerste duel in de tweede groepsfase van het WK dinsdagavond gewonnen. De ploeg van bondscoach Avital Selinger versloeg Argentinië in het Rotterdamse Ahoy in vier sets: 3-1.

Door onze sportredactie

Nederland kende een slechte start en verloor de eerste set met 25-22. Daarna herpakte Oranje zich, mede dankzij invaller Elles Dambrink. Ze maakte met zeven punten het verschil in de tweede set: 25-18.

In de derde set walste Nederland met 25-12 over de tegenstander heen. Het team van Selinger had in de vierde set eerst enige moeite met Argentinië, maar liep daarna uit naar 25-13.

Door de overwinning vindt Nederland de aansluiting met de vijf beste landen in groep E. Oranje speelt donderdag, vrijdag en zondag nog tegen respectievelijk China, Brazilië en Japan. In de tweede groepsfase gaan de beste vier landen uit iedere groep door naar de kwartfinales.

Dinsdag 4 oktober: Nederland-Argentinië 3-1

Donderdag 6 oktober, 20.00 uur: Nederland-China

Vrijdag 7 oktober, 20.15 uur: Nederland-Brazilië

Zondag 9 oktober, 15.30 uur: Nederland-Japan

Groep E 1. Italië 6-16 (+12)

2. Japan 6-15 (+10)

3. Brazilië 6-14 (+9)

4. China 5-12 (+10)

5. België 6-12 (+7)

6. Nederland 6-12 (+6)

7. Puerto Rico 5-6 (-3)

8. Argentinië 6-5 (-8)

De volleybalsters houden met de zege op Argentinië zicht op de kwartfinales. Foto: FIVB

Aanbevolen artikelen