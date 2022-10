Van Gerwen klopt Anderson op World Grand Prix, Van Duijvenbode onderuit

Michael van Gerwen heeft maandagavond de tweede ronde van de World Grand Prix bereikt. De Nederlander was in het Engelse Leicester te sterk voor Gary Anderson: 2-0. Dirk van Duijvenbode verloor in de eerste ronde van titelverdediger Jonny Clayton: 1-2.

Door onze sportredactie

Van Gerwen had weinig te duchten van Anderson. De drievoudig wereldkampioen brak zijn tegenstander twee keer in de eerste set en kwam op een 1-0-voorsprong.

De als derde geplaatste Van Gerwen had in de tweede set meer moeite met de Schot. Het werd 2-2, waarna Van Gerwen de beslissende leg in twaalf pijlen uitgooide en de overwinning pakte.

De World Grand Prix heeft een andere opzet dan de meeste dartstoernooien. Spelers moeten een leg niet alleen beëindigen, maar ook beginnen met het gooien van een dubbel.

Van Duijvenbode: 'Ik werd helemaal gek van die schreeuwende fan' Foto: Getty Images

Van Duijvenbode laat zich afleiden

Van Duijvenbode begon eerder op de avond sterk aan zijn partij en pakte de eerste set, maar daarna liet hij zich afleiden door geluiden uit het publiek. Clayton herpakte zich en won de laatste twee sets.

"Ik wil geen excuses zoeken, maar er zijn mensen die fanatiek zijn en schreeuwen", reageerde Van Duijvenbode na afloop tegenover Viaplay over het gedrag van enkele fans. "Ik gooide top, maar ik werd toch uit de wedstrijd gehaald."

In totaal doen er 32 darters mee aan de World Grand Prix. Danny Noppert, de derde Nederlander in het toernooi, neemt het dinsdag op tegen de Duitser Gabriel Clemens. De finale vindt zondag plaats.

