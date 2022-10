Ervaren hockeyster De Goede wil rust en is even niet beschikbaar voor Oranje

Delen via E-mail

Eva de Goede stelt zich de komende maanden niet beschikbaar voor de Nederlandse hockeysters. De 258-voudig international van Oranje wil de tijd nemen om te herstellen van een roerige periode én zich voorbereiden op haar huwelijk.

De Goede revalideerde dit jaar van een zware knieblessure. Ze was net op tijd fit om afgelopen zomer mee te doen aan het WK. Met het Nederlandse team pakte ze voor de derde keer in haar loopbaan de titel.

Na deze intensieve maanden heeft De Goede in overleg met de nieuwe bondscoach Paul van Ass besloten om even gas terug te nemen en Oranje voorlopig links te laten liggen. Ze gaat in februari volgend jaar trouwen.