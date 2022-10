Volleybalsters sluiten eerste WK-fase verliezend af en staan voor pittige klus

De Nederlandse volleybalsters hebben de eerste groepsfase op het WK in eigen land zondag afgesloten met een nederlaag tegen topland Italië. De ploeg van bondscoach Avital Selinger ging in Arnhem met 3-1 in sets onderuit en staat voor een pittig karwei.

Door onze sportredactie

Italië was op basis van de wereldranglijst favoriet en maakte die status waar. De setstanden waren 25-13, 22-25, 25-16 en 25-21 in het voordeel van de wereldkampioen van 2002.

Beide landen waren al zeker van een plek in de volgende ronde. In elk van de vier poules van zes landen gaat de top vier naar de tweede groepsfase, waarin de onderlinge resultaten van de eerste fase worden meegenomen. Wat dat betreft komt de nederlaag tegen Italië dus slecht uit.

Nederland was het WK begonnen met overwinningen op Kenia, Kameroen en Puerto Rico. Vrijdag gingen de volleybalsters in Arnhem onderuit tegen België.

Oranje staat voor lastige klus in tweede poulefase

In de volgende ronde, waarin twee poules van acht worden gevormd, treft Oranje onder meer toplanden Brazilië en China. De wedstrijden van Nederland worden tussen 4 en 9 oktober in Rotterdam gespeeld.

Oranje moet winnen van Argentinië en Japan en heeft dan een stunt nodig tegen Brazilië of China om het toernooi nog een vervolg te geven in Apeldoorn. Argentinië is dinsdag de eerste tegenstander.

Nikita Daalderop baalde ervan dat Nederland tegen Italië slecht startte. "Ook vandaag begonnen we niet scherp. Terwijl we tegen een ploeg als Italië niets te verliezen hebben", zei ze tegen de NOS. "Pas als we loskomen, krijgen we kansen. Het is zonde dat we dat in de vierde set niet konden doorzetten. Het wordt lastig, maar niets is onmogelijk."

Op het vorige WK, in 2018, eindigde Nederland als vierde. In de halve finales werd verloren van Servië, waarna China te sterk was in de strijd om het brons.

