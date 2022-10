Handbalsters sluiten Golden League af met riante zege op Zwitserland

Delen via E-mail

De Nederlandse handbalsters hebben zondag de eerste editie van de Golden League afgesloten met een riante overwinning op Zwitserland. De ploeg van bondscoach Per Johansson won in de Deense stad Aarhus met 38-25.

Angela Malestein eiste tegen Zwitserland met dertien treffers een hoofdrol op. Nederland verloor zaterdag nog ruim van Noorwegen (19-27). Op donderdag was er nog een zege van 30-22 op gastland Denemarken.

De Golden League is een samenwerking van Nederland, Noorwegen en Denemarken. De landen spelen onderling oefenwedstrijden in het jaar dat er geen EK-kwalificatiewedstrijden zijn.

De eerste editie van het minitoernooi stond voor het Nederlandse team vooral in het teken van de voorbereiding op de Europese titelstrijd, die in november in Noord-Macedonië, Slovenië en Montenegro wordt gehouden.