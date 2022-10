Oliveira wint MotoGP-race in nat Thailand, WK-leider Quartararo verliest terrein

Miguel Oliveira heeft zondag de kletsnatte Grand Prix van Thailand in de MotoGP gewonnen. De Franse WK-leider Fabio Quartararo verloor bij de start veel plekken en eindigde ver buiten de punten, waardoor de strijd om het wereldkampioenschap nog helemaal openligt.

Door onze sportredactie

Het was zondag even de vraag of de race überhaupt door kon gaan. Vanwege de hevige regenval werd de start uitgesteld, maar een uur na de oorspronkelijke aanvangstijd gingen de coureurs alsnog van start op het Chang International Circuit.

Polesitter Marco Bezzecchi behield op de kletsnatte baan ternauwernood de leiding in de eerste bochten, maar moest later zijn leidende positie aan Jack Miller geven omdat hij te wijd ging in de eerste bocht. Quartararo verloor al bij de start veel plekken en reed de rest van de race in de achterhoede.

Met nog elf ronden te gaan raakte Jack Miller zijn leidende positie kwijt aan Oliveira, die standhield en zijn tweede overwinning van het seizoen boekte. Miller kwam als tweede over de streep. De Italiaan Francesco Bagnaia eindigde als derde en is in het klassement nog maar twee punten van WK-leider Quartararo verwijderd. Quartararo finishte in Thailand als zeventiende.

Dit seizoen staan er nog drie races op het programma in de MotoGP. Over twee weken vindt de Grand Prix van Australië plaats. Daarna volgen nog races in Maleisië (23 oktober) en Valencia (6 november).

In de Moto2 werd de race na negen rondes afgebroken vanwege de stortbuien, waardoor Bo Bendsneyder en Zonta van den Goorbergh buiten de punten eindigden. De Italiaan Tony Arbolino, die aan kop reed toen met de rode vlag werd gezwaaid, werd uitgeroepen tot winnaar.

