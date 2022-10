BMX'ster Laura Smulders wint wereldbekerklassement door zege in Bogota

BMX'ster Laura Smulders heeft zaterdag (lokale tijd) de wereldbeker gewonnen. De 28-jarige Gelderse stelde de eindzege veilig door in het Colombiaanse Bogota de voorlaatste wedstrijd van het seizoen op haar naam te schrijven.

Door onze sportredactie

Vorige week vonden in Bogota ook al de vijfde en zesde wereldbekerwedstrijden plaats. Smulders eindigde toen twee keer op het podium (tweede en eerste). Eind mei zegevierde de Nederlandse twee keer in Glasgow, enkele weken daarna werd ze twee keer tweede op de thuisbaan op Papendal.

Met 3.290 punten is Smulders nu al zeker van de eindzege in de wereldbeker. Ze heeft ruim 800 punten voorsprong op Zoé Claessens uit Zwitserland. Haar zus Merel eindigde in de finale in Bogota op de vijfde plaats en staat in het klassement op plek tien. Manon Veenstra staat op de vierde plaats en Judy Baauw bezet de vijfde plek.

Laura Smulders gold bij de Olympische Spelen van vorige zomer als medaillekandidaat - in 2012 won ze al olympisch brons - maar haar kansen waren verkeken door een val in de halve finales. Haar jongere zus Merel veroverde in Tokio wél een medaille (brons).

Baauw komt dit weekeinde niet in actie in Bogota. De 28-jarige geboren Zoelmondse is wel in Colombia, maar is naar eigen zeggen bang na een crash op haar BMX-fiets eerder dit seizoen. "Fysiek voel ik me heel goed, maar mentaal is er iets veranderd", schrijft Baauw op Instagram.

Niek Kimmann ontbrak zaterdag bij de mannen. De olympisch kampioen van Tokio kampt met een infectie aan zijn linkerooglid, volgens de doktoren veroorzaakt door de luchtvervuiling in Bogota. Kimmann kon daardoor met zijn linkeroog amper zien. Hij hoopt zondag wel in actie te komen in de slotwedstrijd. Geen van de Nederlandse BMX'ers die zaterdag wel meededen bij de mannen slaagde erin de finale te halen.

