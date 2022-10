Skeletonster Bos vormt team met concurrent en gaat door tot Spelen in Milaan

Skeletonster Kimberley Bos gaat in aanloop naar de Olympische Spelen van Milaan een team vormen met haar Australische concurrent Jaclyn Narracott. Op Papendal heeft de Bob en Sleebond Nederland zaterdagmiddag de nieuwe selectie voor de olympische periode bekendgemaakt, genaamd Team NewCold.

Door Lieve Wils

De 28-jarige Bos blijft na haar unieke prestatie op de Winterspelen in Peking doorgaan tot de Spelen van 2026 in Milaan. Ze schreef in februari van dit jaar geschiedenis door met een bronzen plak als eerste Nederlander ooit een medaille te winnen in het skeleton. Narracott pakte zilver in Peking.

De samenwerking met Narracott voelt voor Bos niet alsof ze met een concurrent gaat trainen. "Jackie en ik hebben al heel veel samengewerkt. Het enige wat we nog niet gedeeld hebben is dezelfde coach."

In aanloop naar het WK in het Zwitserse St. Moritz, waar de enige natuurijsbaan ter wereld ligt, willen de twee skeletonsters elkaar beter maken. "Het motto is om samen de wereld te veroveren." De samenwerking die de twee 'kleine' wintersportlanden Australië en Nederland aangaan is uniek in de skeletonwereld.

In het skeleton is het mogelijk om samen op de hoogste trede te staan, wanneer je exact dezelfde tijd klokt. Dit is niet het doel van de Nederlandse. "Als puntje bij paaltje komt, wil ik sneller zijn dan zij is. Maar ik denk dat wij samen veel verder kunnen komen en dat is ook de reden dat we gaan samenwerken."

Kimberley Bos en Jaclyn Narracott stonden begin dit jaar samen op het podium bij de Olympische Spelen in Peking. Foto: Getty Images

Team NewCold bestaat uit 23 atleten

In totaal zijn er acht skeletonners toegevoegd aan Team NewCold, onder wie wereldtopper Narracott. Het is voor Bos nieuw om in een groot team te trainen. Haar enige trainingspartner tot dusver was de 35-jarige Joska Le Conté, die nu haar coach is. "Ik heb voor het eerst in mijn hele leven een team dat uit meer dan twee personen bestaat."



In totaal zijn er 23 atleten die deel uitmaken van Team NewCold. Niet eerder presenteerde de bond een team van deze omvang. Ook is er voor het eerst een rodelaar onderdeel van het team.

De bobsleeërs gaan met oudgedienden Stephan Huis in 't Veld, de broers Janko en Jelen Franjic en een groot aantal nieuwe atleten het nieuwe seizoen in.

